Scoperto nuovo effetto benefico sulle tue ossa di vivere in spazi residenziali più verdi

Una recente ricerca ha rivelato che vivere vicino a spazi verdi, come giardini o parchi, può diminuire il rischio di sviluppare l'osteoporosi.

L’osteoporosi è un disturbo metabolico altamente diffuso in cui la microarchitettura ossea si deteriora e la densità ossea diminuisce. Poiché l’incidenza dell’osteoporosi aumenta spesso con l’avanzare dell’età, sta rapidamente diventando un problema globale a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita in tutto il mondo. Anche i cambiamenti negli stili di vita, dovuti alla modernizzazione e alla diffusione degli spazi urbani, contribuiscono all’aumento del rischio di osteoporosi.

I problemi di salute associati alla ridotta densità ossea comprendono dolore cronico, aumento della probabilità di fratture, diminuzione della mobilità e una riduzione complessiva della qualità della vita.

Precedenti studi hanno scoperto che i fattori ambientali possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell’osteoporosi, con elevati livelli di inquinamento atmosferico fortemente associati a un rischio più elevato di sviluppare l’osteoporosi.

Ora è stato dimostrato che gli spazi verdi nei paesaggi urbani non solo riducono il rischio di gravi problemi di salute, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi, ma migliorano anche la salute mentale abbassando i livelli di inquinamento atmosferico.

Lo studio

Il presente studio ha analizzato se l’esposizione a lungo termine agli spazi verdi fosse associata a un ridotto rischio di osteoporosi e a un miglioramento della densità minerale ossea. Gli scienziati hanno inoltre esaminato se la predisposizione genetica e l’esposizione agli spazi verdi influenzassero il rischio di osteoporosi incidente.

Questo studio è di tipo prospettico ed è stato condotto utilizzando i dati della Biobanca del Regno Unito, che includeva informazioni sui risultati dell’esame fisico, caratteristiche demografiche, fattori di stile di vita e stato socioeconomico dei partecipanti.

È stato utilizzato un dispositivo a ultrasuoni per stimare la densità minerale dell’osso. Inoltre, i punteggi T sono stati calcolati in base all’indice di massa corporea (BMI) del partecipante e al BMI di un adulto sano di pari età e sesso. Un valore T-score inferiore a -2,5 è stato fissato come soglia per definire l’osteoporosi prevalente.

Per confermare l’incidente di osteoporosi sono state utilizzate informazioni di follow-up quali cartelle cliniche, dati di registro per cure primarie o morte e autovalutazioni. Nell’analisi sono stati inclusi anche i punteggi di rischio poligenico per l’osteoporosi della Biobank del Regno Unito, calcolati utilizzando i dati di studi di associazione sull’intero genoma condotti per esaminare la predisposizione genetica all’osteoporosi.

I codici postali delle aree di residenza dei partecipanti sono stati utilizzati per determinare se risiedevano in aree rurali o urbane.

Nell’analisi sono state incluse anche altre covariabili quali sesso, età, livello di istruzione, reddito annuo, etnia e fattori legati allo stile di vita come il fumo, il consumo di alcol e l’assunzione di cibi sani.

I dati hanno sottolineato che l’esposizione agli spazi verdi nelle aree residenziali era indipendentemente associata a un minor rischio di sviluppare l’osteoporosi, e a una maggiore densità minerale nelle ossa. Anche l’incidenza dell’osteoporosi era costantemente più bassa nelle aree con una maggiore percentuale di spazi verdi, ambienti naturali e giardini domestici.

Fonte: BMJ

