Niccolò a 15 anni salva la vita alla collaboratrice scolastica con la manovra di Heimlich (e ci ricorda quanto sia fondamentale saperla fare)

Niccolò Ricci è riuscito a intervenire prontamente evitando che la collaboratrice scolastica Consuelo Guidi soffocasse: ha eseguito la manovra di Heimlich imparata dalla mamma infermiera. Vediamo i passaggi da seguire in caso di emergenza

L’episodio che ha coinvolto Niccolò Ricci, uno studente di 15 anni dell’istituto Zaccagna Galilei di Carrara, evidenzia l’importanza cruciale del primo soccorso, in particolare la conoscenza della manovra di Heimlich. Lo scorso venerdì, infatti, la collaboratrice scolastica Consuelo Guidi ha rischiato di soffocare a causa di un boccone che le ha ostruito le vie respiratorie.

In pochi istanti, il volto della donna è diventato cianotico e non riusciva a respirare. Fortunatamente Niccolò, che stava passando per il corridoio per puro caso, ha riconosciuto la gravità della situazione ed è intervenuto tempestivamente, salvando la vita di Consuelo grazie alla manovra di Heimlich.

Il ragazzo ha raccontato di averla vista diventare rossa, poi cianotica. “Le usciva dell’acqua dalla bocca, non riusciva a respirare”. Senza esitare, ha praticato la manovra di Heimlich, una tecnica che gli era stata insegnata da sua madre, infermiera. La sua prontezza ha evitato un tragico finale, come ha sottolineato la stessa Consuelo: “La sua manovra mi ha strappato alla morte, non smetterò mai di ringraziarlo”.

Come eseguire la manovra di Heimlich: i passaggi

Questo evento ha suscitato grande riconoscenza nella comunità locale, con molte persone che hanno lodato il coraggio di Niccolò. La sua prontezza dimostra come tutti, se adeguatamente formati, possano intervenire in maniera decisiva. La diffusione di conoscenze basilari di primo soccorso è vitale, non solo nelle scuole ma in tutta la società, per prevenire tragedie evitabili.

Per essere efficace manovra deve essere eseguita con rapidità e precisione e può fare la differenza tra la vita e la morte, come abbiamo già visto molte volte. L’episodio di Carrara mette in luce quanto sia fondamentale che persone di ogni età siano addestrate per affrontare situazioni di emergenza come questa.

Ricordiamo dunque come eseguire la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie respiratorie in caso di soffocamento. Questi sono i passaggi da seguire:

Posizionati dietro la persona che sta soffocando.

la persona che sta soffocando. Circonda il suo torace con le braccia , posizionando un pugno tra l’ombelico e lo sterno .

, posizionando un . Afferra il pugno con l’altra mano e spingi con forza verso l’interno e verso l’alto, in un movimento a scatti, per espellere l’ostruzione.

verso l’interno e verso l’alto, in un movimento a scatti, per espellere l’ostruzione. Continua finché l’oggetto che ostruisce non viene espulso o la persona riprende a respirare.

Oggi la Toscana si inchina davanti al coraggio e alla prontezza di Niccolò Ricci, un ragazzo di 15 anni dell’Istituto… Posted by Eugenio Giani on Monday, September 30, 2024

