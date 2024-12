Questo ingrediente della medicina tradizionale asiatica che ricorda un bruco si sta rivelando l’arma inaspettata contro il cancro

Alcuni ricercatori hanno scoperto la chiave dietro il potenziale della medicina tradizionale asiatica per combattere il cancro. Il composto in questione, la cordicepina, è prodotto da un fungo bruco.

Il fungo bruco, noto come Cordyceps militaris, è stato a lungo apprezzato nella medicina tradizionale cinese e tibetana per le sue presunte proprietà ricostituenti e tonificanti. Ora, la scienza moderna sta cominciando a svelare i segreti dietro il potenziale medicinale di questo fungo.

Lo studio, pubblicato sulla rivista FEBS Letters, è stato condotto dalla dottoressa Cornelia de Moor della School of Pharmacy dell’Università di Nottingham. Il suo team ha utilizzato tecniche avanzate per analizzare l’impatto della cordicepina su migliaia di geni in più linee cellulari. Le loro scoperte rivelano che questo composto fungino agisce interrompendo gli stessi segnali che guidano la crescita incontrollata delle cellule, un segno distintivo del cancro.

Abbiamo studiato gli effetti della cordicepina su una serie di malattie per diversi anni e passo dopo passo ci avviciniamo alla comprensione di come potrebbe essere utilizzata come trattamento efficace.

Lo studio

I ricercatori hanno scoperto che una volta all’interno della cellula, la cordicepina viene convertita in una molecola che assomiglia molto al vettore energetico primario della cellula, l’ATP. Questo composto a base di cordicepina interferisce, quindi, direttamente con i percorsi di promozione della crescita cellulare, rallentando potenzialmente la rapida divisione osservata nelle cellule tumorali.

Questo meccanismo d’azione suggerisce che i derivati ​​della cordicepina potrebbero essere un’alternativa meno dannosa a molti attuali trattamenti contro il cancro.

Anche se resta ancora molto lavoro da fare, questi risultati rappresentano un importante passo avanti nello sviluppo di nuove terapie antitumorali più mirate. Sfruttando la potenza dei composti naturali, i ricercatori sperano un giorno di fornire ai pazienti trattamenti efficaci che riducano al minimo gli effetti collaterali dannosi delle attuali cure esistenti.

Fonte: Febs Press

