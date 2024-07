Questo braccialetto è in grado di rilevare la presenza di droghe nelle bevande (ne identifica fino a 22 tipi)

Il braccialetto Centinela è pensato per rilevare la presenza di droghe nelle bevande, fornendo un risultato certo entro tre secondi

L’azienda navarrese Aglaya Creativos ha recentemente introdotto un innovativo braccialetto chiamato Centinela, progettato per rilevare la presenza di droghe nelle bevande. Questo dispositivo, creato con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire le aggressioni tramite sostanze tossiche, è in grado di identificare fino a 22 tipi di droghe comuni, tra cui ketamina, cocaina, MDMA, anfetamine, morfina, eroina, LSD, oppioidi, fentanyl e GHB.

Il funzionamento del braccialetto Centinela è semplice: basta immergere il dito nella bevanda sospetta e poi posizionarlo sul test integrato nel braccialetto. Se la bevanda contiene una delle droghe rilevabili, il dispositivo reagisce entro tre secondi, fornendo un risultato immediato. Questo strumento non è pensato per un uso continuo, ma per essere utilizzato una volta in caso di sospetto.

Centinela è disponibile in due varianti: standard e premium. Il modello standard è venduto a un prezzo accessibile, tra i tre e i cinque euro, e offre la funzione di rilevamento delle droghe. Il modello premium, oltre a rilevare le sostanze, è dotato di una fibbia per indossarlo comodamente e include un dispositivo di geolocalizzazione che permette una chiamata istantanea al 112, incrementando ulteriormente la sicurezza dell’utente.

Tutto è nato da un’esperienza personale

L’idea di Centinela è nata dall’esperienza personale di Abel Lafuente, uno dei soci di Aglaya Creativos. Dopo essersi ritrovato solo e confuso in una tenda alle tre del mattino senza ricordare come ci fosse arrivato, Lafuente ha deciso di sviluppare un metodo efficace per prevenire simili situazioni.

L’obiettivo principale del braccialetto è quello di dissuadere chiunque intenda adulterare le bevande e promuovere un cambiamento nella mentalità sociale riguardo all’uso di sostanze per manipolare altre persone. Attualmente, il braccialetto Centinela può essere acquistato nei negozi Aglaya Creativos situati nel centro storico di Pamplona.

Il dispositivo ha ricevuto la garanzia e l’approvazione di un laboratorio britannico, assicurando così la sua efficacia e affidabilità. Il braccialetto Centinela rappresenta dunque un importante passo avanti nella lotta contro lo spiking delle bevande. Grazie alla sua tecnologia di rilevamento rapida e precisa, unita a un design pratico e accessibile, questo dispositivo offre un significativo contributo alla sicurezza personale, specialmente durante festival e feste.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: PULSERA CENTINELA

Ti potrebbe interessare anche: