Questa rara malattia ti fa ubriacare senza bere: il misterioso caso della sindrome della fermentazione intestinale (ABS)

Per i pazienti affetti dalla sindrome dell'Auto-Brewery, un semplice pranzo può provocare un'intossicazione involontaria.

Possibile sentirsi ubriachi senza aver toccato un goccio d’alcol? Si, se si soffre di una rara condizione medica chiamata auto-brewery syndrome (Abs) o sindrome della fermentazione intestinale conosciuta non a caso anche col nome di sindrome della produzione di birra automatica. Questa patologia, infatti, trasforma i carboidrati che una persona consuma in alcol, rendendola, di fatto, brilla e alterata senza bere. Colpa di alcuni funghi presenti nell’intestino che fermentando producono etanolo. Quindi, ad esempio, se sviluppi questa sindrome, il tuo alito puzzerà di alcol, avrai le vertigini e potresti dire cose di cui ti pentirai in seguito anche se non hai bevuto.

Ciò che rende questa rara sindrome particolarmente pericolosa è che non è ampiamente conosciuta e nemmeno all’interno della comunità medica. Di conseguenza, un paziente può sperimentare molto disagio fisico e mentale nel momento in cui viene diagnosticata la condizione.

I ricercatori dell’Università di Toronto hanno recentemente pubblicato il caso di studio di una donna di 50 anni che soffriva di questa condizione. Lo studio rivela preziose informazioni su questa rara condizione, compresi i metodi di trattamento e le sfide che un paziente deve affrontare.

La causa principale della sindrome dell’autoproduzione di birra

La sindrome dell’autoproduzione di birra (ABS) fu descritta per la prima volta in un rapporto del 1948, in un bambino ugandese di cinque anni. Il bambino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico addominale d’urgenza e il chirurgo ha notato un odore alcolico proveniente dal contenuto dello stomaco.

Poiché non era noto che il bambino consumasse alcol, i medici sospettavano che il suo corpo probabilmente avesse fermentato in alcol il pasto di patate dolci che aveva mangiato quel giorno. I casi emersi negli anni successivi confermarono questa teoria.

Gli scienziati hanno scoperto che tale sindrome si sviluppa quando i microrganismi, in particolare i funghi che popolano il nostro intestino (come Saccharomyces cerevisiae e le specie di Candida tra cui C. albicans e C. glabrata) iniziano a fermentare l’alcol dai carboidrati che ingeriamo nei nostri pasti.

Si ritiene che questa si verifichi in parte a causa della distruzione del microbioma intestinale, in cui i funghi che fermentano l’alcol diventano l’organismo predominante nell’intestino davanti ad altri batteri non fermentanti. Questa interruzione del microbioma intestinale può verificarsi a seguito di cicli frequenti o prolungati di antibiotici.

Tuttavia, potrebbero esserci molti altri fattori in gioco e la sindrome probabilmente si verifica quando questi fattori emergono contemporaneamente in un momento in cui si consumano pasti ricchi di carboidrati.

Ad esempio, anche malattie gastrointestinali come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, nonché malattie del fegato sono state identificate come fattori di rischio. Inoltre, anche le predisposizioni genetiche possono influenzare il metabolismo dell’etanolo e contribuire alla comparsa di questa rara sindrome.

Il caso studio e il trattamento dell’ABS

Lo studio tratta di una donna che ha 48 anni iniziò ad avvertire i sintomi. Si sentiva letargica, parlava in modo confuso e aveva un odore di alcol nel respiro. Quando si è recata al pronto soccorso dal suo medico di famiglia, le è stata diagnosticata un’intossicazione da alcol.

Ma la donna non aveva consumato alcol negli ultimi anni. Nei due anni successivi si recò all’ospedale più volte. I medici hanno eseguito scansioni cerebrali e le hanno prescritto farmaci per curare la dipendenza da alcol. Nel frattempo, tre psichiatri l’hanno valutata separatamente anche per il disturbo da uso di alcol.

Alla fine, dopo due anni e alla settima visita al pronto soccorso, un medico suggerì alla donna questa condizione. È risultata positiva, ha ricevuto farmaci antifungini, fluconazolo (100 mg, due volte al giorno) e ha iniziato una dieta a basso contenuto di carboidrati. Entro due settimane dall’inizio del trattamento, i suoi sintomi si risolsero completamente.

Dopo un mese ha smesso di prendere il fluconazolo ma ha aderito a una dieta a basso contenuto di carboidrati. Tuttavia, dopo quattro mesi, quando iniziò ad aumentare l’assunzione di carboidrati, ebbe una ricaduta con sintomi simili. Anche questo episodio è stato trattato con gli stessi farmaci antifungini e una dieta a basso contenuto di carboidrati.

Dopo sei settimane il farmaco è stato sospeso. Tuttavia, i medici hanno eseguito alcune procedure endoscopiche diagnostiche e, sulla base dei risultati, hanno somministrato alla donna alcuni probiotici per ripristinare la normale attività del microbioma intestinale. Il paziente non ha mostrato alcun sintomo di ABS negli ultimi sei mesi.

La donna aveva due anni di ritardo nella diagnosi. Sfortunatamente, questo è abbastanza comune per i pazienti a causa della limitata consapevolezza della condizione anche tra i medici. Questo ritardo è la causa principale dei numerosi devastanti problemi medici e sociali che i pazienti affetti da tale condizione devono affrontare.

Tuttavia, la consapevolezza e la diagnosi precoce possono salvare i pazienti da molti di questi problemi e dal conseguente disagio.

