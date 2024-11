Questa è la migliore cura per i postumi di una sbornia secondo la scienza (ed è gratuita)

Secondo un recente studio l'attività fisica potrebbe aiutare ad alleviare i sintomi post sbornia, perché l'allenamento ha effetti benefici sul corpo ed è in grado di proteggerlo dai sintomi di una nottata di baldoria.

Una notte di divertimento si trasforma in una mattinata di rimpianti, con tanto di mal di testa martellante, nausea e stanchezza.

Sebbene esistano molte presunte “cure” per i postumi di una sbornia, un recente studio suggerisce che l’esercizio fisico regolare potrebbe essere la chiave per alleviare queste terribili mattine.

Lo studio

Lo studio, pubblicato sulla rivista Addictive Behaviours, ha coinvolto 1.676 studenti universitari che avevano sperimentato almeno una sbornia negli ultimi tre mesi. Tutti i partecipanti hanno svolto almeno 30 minuti di attività fisica moderata a settimana. Hanno completato questionari online valutando i loro modelli di consumo di alcol, i livelli di attività fisica e la frequenza e la gravità dei sintomi dei postumi di una sbornia. I livelli di attività sono stati valutati calcolando l’intensità dell’attività rispetto al numero di ore.

I risultati hanno indicato un’associazione significativa tra attività fisica e sintomi dei postumi di una sbornia. Non sorprende che le persone che consumavano più alcol sperimentassero i postumi di una sbornia più frequentemente e con maggiore gravità. Ma queste associazioni erano ridotte nelle persone che svolgevano attività fisica vigorosa (come la corsa), ciò suggerisce che livelli più elevati di esercizio possono ridurre la gravità dei sintomi dei postumi di una sbornia.

Sebbene lo studio abbia stabilito solo una correlazione tra l’esercizio fisico e la riduzione della gravità dei postumi di una sbornia, diversi meccanismi possono aiutare a spiegare perché l’attività fisica potrebbe mitigare i sintomi dei postumi di una sbornia.

Modula la risposta al dolore

I postumi di una sbornia spesso causano dolori fisici, come mal di testa e dolori muscolari, a causa di diversi fattori. L’alcol porta alla disidratazione, che influisce sul funzionamento dei vasi sanguigni e riduce i livelli di liquidi attorno al cervello, scatenando il mal di testa.

L’alcol causa l’infiammazione nel corpo, portando al rilascio di molecole del sistema immunitario chiamate citochine, che possono causare dolori muscolari. Inoltre, disturba il sonno, il che può aumentare la sensibilità al dolore il giorno successivo.

Alcuni studi hanno anche notato che la concentrazione di alcol nel sangue dopo una notte di bevute è anche collegata ai sintomi comuni dei postumi di una sbornia, come il dolore.

Migliore qualità del sonno

I postumi di una sbornia tendono a essere accompagnati da una scarsa qualità del sonno. L’alcol riduce il sonno REM, che è la parte del ciclo del sonno che aiuta il cervello a riposare e recuperare. Bere può anche farti svegliare più spesso durante la notte perché l’alcol fa perdere liquidi al tuo corpo, costringendoti a dover usare il bagno più spesso.

Ma l’esercizio fisico regolare è collegato a migliori schemi di sonno, poiché aiuta regolare il ritmo circadiano. Nel complesso, l’attività fisica può migliorare la durata e la qualità del sonno e ridurre il numero di volte in cui ci si sveglia durante la notte. Ciò potrebbe a sua volta aiutarti a dormire meglio la notte dopo aver bevuto, il che potrebbe migliorare il tuo recupero generale dai postumi di una sbornia.

3. Migliora il metabolismo

L’attività fisica regolare contribuisce a una migliore salute metabolica, che può facilitare l’efficiente elaborazione dell’alcol.

Sebbene il fegato metabolizzi principalmente l’alcol, avere un buon tasso metabolico può aiutare a eliminare l’alcol e i suoi sottoprodotti dal corpo in modo più efficace.

L’esercizio migliora anche la circolazione, che può aiutare a eliminare l’acetaldeide, una sostanza chimica tossica rilasciata dall’alcol quando il corpo lo metabolizza; in più, questa sostanza contribuisce in modo significativo ai sintomi dei postumi di una sbornia.

Riduce l’infiammazione

L’alcol innesca una risposta infiammatoria (il meccanismo di difesa del corpo che funziona contro agenti patogeni e sostanze dannose) che può esacerbare i sintomi dei postumi di una sbornia.

Il consumo di bevande alcoliche favorisce il rilascio di sostanze chimiche chiamate citochine che promuovono l’infiammazione. In caso di postumi di una sbornia, questa infiammazione può peggiorare sintomi come mal di testa, dolori muscolari, affaticamento e sensibilità alla luce e al suono. L’accresciuta risposta immunitaria del corpo amplifica questi disagi, rendendo i postumi di una sbornia più intensi.

Al contrario l’esercizio fisico ha proprietà antinfiammatorie ben documentate poiché stimola la produzione di citochine antinfiammatorie. Ciò significa che chi si allena regolarmente potrebbe avvertire meno fastidi legati all’infiammazione durante i postumi di una sbornia.

La cura per i postumi di una sbornia?

È importante chiarire che, sebbene l’esercizio fisico possa aiutare a rendere i postumi di una sbornia più sopportabili, non è una cura. Il modo più efficace per prevenire i postumi di una sbornia è bere con moderazione o evitarlo del tutto. Ma per coloro che scelgono di indulgere, integrare un’attività fisica regolare nel proprio stile di vita potrebbe rendere i postumi di una sbornia un po’ meno debilitanti.

Tuttavia, ci sono alcune cose che non sono del tutto chiare dallo studio. Ad esempio, non è chiaro quanto tempo prima di una notte di bevute dovresti allenarti per vedere i benefici sulla gravità dei postumi di una sbornia. Ciò rende difficile dire se chi fa attività fisica regolarmente ha postumi di sbornia meno gravi o se allenarsi prima di uscire la sera aiuta a gestire i sintomi della sbornia.

Lo studio è stato condotto anche utilizzando studenti universitari, i cui livelli di consumo di alcol e di attività fisica possono differire da quelli degli adulti più anziani. La ricerca in diversi gruppi di età sarà importante per vedere se i benefici sono simili.

È anche fondamentale distinguere tra i benefici di un esercizio fisico costante e l’impulso ad allenarsi durante i postumi di una sbornia. Quest’ultima può essere controproducente, in quanto l’organismo è già disidratato e sotto stress.

Prova invece a svolgere attività delicate e poco impegnative durante i postumi di una sbornia, come una passeggiata o lo yoga. Questo può aiutarti a migliorare il tuo umore.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: The Conversation

Ti potrebbe interessare: