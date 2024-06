Qual è l’olio essenziale più efficace contro le zanzare? Io utlizzo questi 3 che sono una garanzia!

Con l'avvicinarsi dell'estate, giungono anche le serate all'aperto, ma con esse arrivano anche le fastidiose zanzare. È importante non permettere a questi invadenti insetti di rovinare i tuoi momenti di relax. Esistono modi efficaci per tenerli lontani utilizzando oli essenziali.

L’estate è la stagione ideale per cene all’aperto, barbecue e lunghe conversazioni che si prolungano fino a tarda notte. Purtroppo, questi piacevoli momenti spesso vengono interrotti dagli attacchi di zanzare affamate che volteggiano intorno a noi come aerei da caccia. Le zanzare sono creature che preferiamo tenere alla larga non solo perché pungono, ma anche perché possono trasmettere malattie gravi come malaria, chikungunya o virus Zika, soprattutto se si tratta delle zanzare tigre. Ma come evitare di farci pungere senza utilizzare repellenti chimici?

Per respingerle efficacemente, ti consiglio di utilizzare questi 3 oli essenziali che si sono rivelati i più efficaci contro le zanzare

Olio essenziale di citronella ed eucalipto: la scelta principale

L’olio essenziale di citronella è ampiamente conosciuto per il suo potere repellente contro le zanzare. Questo olio è efficace sia nelle candele posizionate intorno al terrazzo sia nel diffusore. Se non ti dispiace il suo odore, è sicuramente la scelta migliore per tenere lontani ospiti indesiderati come le zanzare. In diffusione, la sua massima efficacia può durare fino a circa due ore.

Per chi trova l’odore della citronella troppo intenso, un’alternativa efficace è l’olio essenziale di eucalipto al limone. Questo olio è non solo più gradevole, ma è anche consigliato contro la zanzara tigre. La sua azione repellente può durare fino a tre ore per ottenere il massimo effetto.

Olio di lavanda: funziona

Il terzo elemento di questo trio è l’olio essenziale di lavanda, scelto principalmente per il suo profumo evocativo della Provenza! Questo aroma non è gradito alle zanzare, e se avete delle piante di lavanda, di solito le zanzare non vi infastidiscono molto. Tuttavia, se si utilizza uno spray o un preparato con olio essenziale di lavanda, la sua massima efficacia dura circa un’ora, non di più.

Come utilizzare gli oli essenziali?

È importante prestare attenzione agli oli essenziali, che pur essendo naturali, sono anche potenti e devono essere usati con cautela. Generalmente, non sono consigliati per le donne in gravidanza e per i bambini. Prima di utilizzarli, è sempre consigliabile consultare le controindicazioni.

Ecco diversi modi per utilizzare gli oli essenziali:

Diffusione tramite diffusori di oli essenziali per creare una barriera protettiva in una stanza. Applicazione sulla pelle, mescolando l’olio essenziale con un olio vegetale (come olio di mandorle o cocco) in proporzione di tre a cinque gocce di olio essenziale per un cucchiaio di olio vegetale. Preparazione di uno spray, mescolando alcune gocce di oli essenziali con acqua e un emulsionante come l’amamelide o la vodka.

Quali sono gli accorgimenti da adottare con gli oli essenziali?

Prima di applicare un olio essenziale su una grande superficie della pelle, è consigliabile fare un test di sensibilità su una piccola area per prevenire eventuali reazioni allergiche. È importante evitare assolutamente di spruzzare gli oli essenziali negli occhi o sulle mucose, poiché queste sono zone sensibili e non tollerano la potenza degli oli essenziali.

Inoltre, come menzionato precedentemente, a meno di casi eccezionali come l’uso di olio essenziale di cannella su una verruca, gli oli essenziali non dovrebbero mai essere applicati direttamente e puri sulla pelle.

