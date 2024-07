Pesticidi peggio del fumo: aumentano il rischio di alcuni tipi di cancro molto più delle sigarette

Agricoltura intensiva e pesticidi aumentano potenzialmente il rischio di cancro in misura simile, se non superiore, al fumo. In un nuovo studio, alcuni ricercatori hanno correlato i tassi di cancro in diverse regioni geografiche in base all'uso di pesticidi

L’esposizione ai pesticidi è dannosa per noi quanto il fumo in termini di rischio di cancro? Potenzialmente sì, e lo afferma un nuovo studio scientifico, secondo cui chi vive in aree soggette ad agricoltura intensiva e vicino ai campi coltivati, il cocktail di pesticidi cui è esposto può favorire alcune forme di tumore più del vizio del fumo.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Cancer Control and Society, ha infatti rilevato una forte associazione tra la presenza di pesticidi ambientali e diversi tumori, tra cui leucemia, linfoma non-Hodgkin, cancro alla vescica, ai polmoni e al pancreas.

Gli autori hanno utilizzato dati demografici e geografici da diverse fonti, tra cui il CDC, il Dipartimento dell’agricoltura e l’US Geological Survey, per indagare la correlazione tra i tassi di questi tumori e l’uso di pesticidi in varie regioni degli Stati Uniti. Si tratta, come sottolineano, di uno studio noto come studio ecologico, viene utilizzato per identificare tendenze generali ma non dimostra un nesso causale, cosa che gli autori dello studio ammettono.

Nel nostro studio abbiamo scoperto che per alcuni tumori, l’effetto dell’uso di pesticidi agricoli è paragonabile in termini di entità all’effetto del fumo – spiega l’autore principale dello studio, Isain Zapata, Del College of Osteopathic Medicine della Rocky Vista University del Colorado. Eppure, accettiamo che una persona che non è un agricoltore e vive in una comunità con una produzione agricola pesante sia esposta a molti dei pesticidi usati nelle sue vicinanze. Diventano parte del suo ambiente.

L’associazione più forte che i ricercatori hanno individuato è stata quella tra linfoma non-Hopkins, leucemia e cancro alla vescica, tutti tipi di cancro per cui gli effetti dell’esposizione ai pesticidi erano più pronunciati degli effetti del fumo.

Ma quali sono i pesticidi che più contribuiscono ai tumori? Il bello è che non ce n’è uno in particolare.

Poiché i pesticidi non vengono utilizzati uno alla volta, è improbabile che il vero colpevole sia uno solo. Sebbene alcuni pesticidi n vengano messi in discussione più frequentemente di altri, tutti, e soprattutto la loro combinazione, possono avere un impatto, spiegano.

Per questo i ricercatori hanno incluso 69 pesticidi per i quali sono disponibili i dati di utilizzo nell’United States Geological Survey.

I ricercatori sottolineano che il loro studio sia la prima valutazione completa del rischio di cancro visto da una prospettiva basata sulla popolazione a livello nazionale.

Finora, nessuno studio su larga scala aveva esaminato il quadro generale e messo l’uso di pesticidi in un contesto con un fattore di rischio di cancro che non è più messo in discussione, in questo caso il fumo.

