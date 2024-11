Perché dimentichi cosa vuoi fare mentre lo stai facendo? Come funziona la memoria

Dimenticare cosa volevi fare, nello stesso momento in cui lo stavi facendo, capita a tutti: si chiama “effetto soglia”. Ma cos’è? Vediamo insieme come funziona la memoria umana e quali “scherzi” ci gioca il cervello per permetterci di adattarci e sopravvivere

Quante volte ti è capitato di entrare in una stanza e di non ricordarti cosa c’eri andata a fare? O di incontrare una persona che conosci ma non ricordarti il nome?

Come funziona la memoria nel cervello

Immagina la tua memoria come un hard disk, ogni ricordo che si forma viene immagazzinato in una cartella e occupa spazio.

I ricordi si salvano in questo hard disk, o meglio si formano, quando le connessioni, cioè le sinapsi, tra le cellule e il cervello, cioè in neuroni, si rafforzano.

Più sono forti, più il ricordo resta vivo in noi.

Se dovessimo ricordare tutti i dettagli di tutto, lo spazio in memoria finirebbe subito.

Dimenticare per sopravvivere

Il nostro cervello è fatto per essere pronto ad adattarsi alle novità, per questo il legame tra le sinapsi e i neuroni è forte ma non indistruttibile, altrimenti non riusciremmo a sopravvivere. Ti faccio un esempio. Immagina che fai sempre la stessa strada per andare in un posto, ormai la sai a memoria, un giorno i lavori stradali ti impediscono di fare quella strada e devi ricalcolare il percorso, che dovrai fare finché i lavori non sono finiti. Se il nostro cervello formasse legami indistruttibili, non riusciremmo a riorganizzarci.

Perché dimentichi il nome di qualcuno che conosci

Dimenticare il nome di qualcuno che conosci è normale perché il nostro cervello fa in modo di mettere da parte alcuni ricordi di cui non abbiamo spesso bisogno. Quella persona probabilmente non è la tua migliore amica. Per ricordarti il nome, ti basterà pensare all’alfabeto per ricordarti la lettera con cui inizia. In questo caso il cervello non dimentica, solo rende meno accessibile il ricordo di minore importanza

Effetto soglia, dimenticare cosa volevamo fare pochi istanti prima

L’effetto soglia, doorway effect, è quello che spiega perché dimentichiamo cosa volevamo fare o dire pochi istanti prima. Immagina che stai cambiando stanza per prendere il telefono, nel frattempo pensi che devi far sistemare la bici e ti ricordi che è prevista pioggia. Entri in stanza e vuoto totale. Cosa volevo fare?

In questo caso non hai dimenticato. Il cervello è organizzato su livelli che prendono la precedenza in base alla tua attenzione, quindi non hai dimenticato cosa volevi, visto che facendo mente locale di solito viene in mente, ma hai spostato la tua attenzione al punto da portare in secondo piano il telefono che volevi prendere.

Ovviamente questi esempi non si riferiscono a persone che hanno problemi di memoria a causa di traumi o malattie.

