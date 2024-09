Ti spiego perché non dovresti mai sottoporti alla pedicure con i pesci: puoi rischiare di perdere le dita! (oltre ad essere inaccettabile)

La pedicure con i pesci, seppur popolarissima, è molto pericolosa a causa del rischio di infezioni oltre al trattamento disumano che subiscono questi poveri animali

Le pedicure con i pesci, un trattamento che coinvolge piccoli pesci Garra Rufa che si nutrono di pelle morta dai piedi, sono diventate popolari negli ultimi anni come alternativa esotica alla tradizionale esfoliazione. Tuttavia questo trattamento non può che sollevare numerose questioni di salute e benessere, oltre a problemi etici legati al trattamento degli animali.

Dal punto di vista medico, il rischio di infezioni è significativo. Le vasche utilizzate per questi trattamenti spesso non sono correttamente igienizzate e i pesci, essendo organismi viventi, non possono essere sterilizzati tra un cliente e l’altro. L’acqua in cui vivono i pesci può diventare un ambiente fertile per la proliferazione di batteri, alcuni dei quali estremamente pericolosi.

Questa donna ha perso tutte e cinque le dita dei piedi

Il caso di Victoria Curthoys, una donna australiana di Perth, che ha dovuto subire l’amputazione di tutte le dita del piede a causa di un’infezione ossea contratta durante una pedicure di pesce, mette in evidenza i gravi rischi che si corrono sottoponendosi a questo trattamento.

Nel 2010, durante un viaggio in Thailandia, Victoria ha deciso di sottoporsi a una pedicure con i pesci. Senza sospettare nulla, Victoria ha creduto che il trattamento fosse sicuro, soprattutto perché il sistema della spa sembrava pulito. Tuttavia, poco dopo il ritorno a casa, ha iniziato a soffrire di febbre e malesseri continui.

Ci sono voluti più di dodici mesi e tantissime visite mediche per diagnosticare l’osteomielite, una grave infezione ossea causata da batteri presenti nell’acqua della spa in Thailandia. La malattia, che corrode lentamente l’osso, si era infiltrata attraverso una ferita chirurgica preesistente all’alluce, già amputato in parte dopo un incidente con del vetro.

È stata dunque necessaria l’amputazione dell’intero alluce nel 2012, ma l’infezione continuava a diffondersi. Nel corso di cinque anni, Victoria ha perso progressivamente tutte le altre dita del piede destro a causa delle infezioni ricorrenti e delle complicazioni legate alla pressione esercitata sulle dita residue.

A quel punto Victoria ha fatto tesoro della sua esperienza e ha voluto condividere la sua storia per sensibilizzare altre persone sui rischi legati alle pedicure con i pesci, sperando di evitare che qualcun altro attraversasse la stessa esperienza. Gli esperti infatti sottolineano che le infezioni non si manifestano immediatamente, rendendo difficile per i pazienti collegare i sintomi a una pedicure fatta mesi prima.

Fonte: PETA

