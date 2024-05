In questo Paese hanno iniziato a prescrivere passeggiate nella natura e nei parchi insieme ai farmaci

Passeggiare nella natura con visite nei parchi e nelle aree naturali si affiancherà alle tradizionali terapie farmacologiche in Cile per dimostrarne l’impatto sulla salute e sulla qualità della vita

L’Università di San Sebastián, attraverso il suo Centro Sanitario Universitario, sta compiendo un passo innovativo e senza precedenti nel panorama sanitario cileno, introducendo la prescrizione della “natura” come complemento alle terapie farmacologiche.

Questa iniziativa rivoluzionaria, parte della campagna “Te Falta Sur” della Rotta dei Laghi e dei Vulcani, conta ora sul sostegno dell’Università De la Patagonia di San Sebastian, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e mentali dei pazienti e promuovere le visite ai parchi e alle aree naturali.

Attraverso questa partnership tra istituzioni pubbliche e private, si mira a sensibilizzare sull’importanza di tale approccio e a creare un impatto positivo sulla salute fisica e mentale delle persone. I medici dell’area di Psichiatria del Centro di Salute dell’Università di San Sebastian inizieranno a prescrivere la natura come medicina complementare per il trattamento di diverse patologie, seguendo l’esempio di paesi come Canada, Giappone e Nuova Zelanda.

I pazienti che parteciperanno all’iniziativa saranno monitorati

Il dottor Claudio Faúndez, psichiatra e capo del Dipartimento di Salute Mentale e Psichiatria presso la USS School of Medicine, ha parlato delle prove scientifiche che dimostrano il beneficio del contatto con la natura sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. Ha sostenuto:

Si tratta di un’eccellente opportunità per sottolineare l’importanza di stare a contatto con la natura per la salute fisica e mentale delle persone. Ci sono evidenze internazionali, ma questo tema non è ancora stato approvato come misura nel Paese e crediamo che sia un’opportunità molto preziosa per dimostrare che ha un impatto reale sulla salute e sulla qualità della vita delle persone.

La sperimentazione di questa misura in Cile, con il supporto della macrozona dei Laghi e dei Vulcani, è un passo avanti significativo nel promuovere il benessere attraverso la connessione con l’ambiente naturale. Il direttore della Strada dei Laghi e dei Vulcani, Rodrigo Moreno, ha evidenziato quanto sia essenziale riportare l’attenzione sui benefici della natura e di renderla un elemento essenziale della salute pubblica.

Proprio per valutarne l’efficacia e dimostrarne il valore come pratica sanitaria innovativa e necessaria, l’Università di San Sebastián monitorerà attentamente l’evoluzione dei pazienti che parteciperanno a questa iniziativa.

