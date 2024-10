È iniziato “Ottobre Rosa”: decine di donne colpite dal tumore al seno ballano insieme per la prevenzione

Tante le iniziative per “Ottobre Rosa” a Parigi, con corse ed eventi gastronomici ma anche screening gratuiti per la prevenzione del cancro al seno

Ottobre segna il ritorno di “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno. Quest’anno a Parigi numerose iniziative coinvolgono monumenti, istituzioni e cittadini. Come da tradizione, la Torre Eiffel e altri simboli della città, come l’Obelisco e Place Vendôme, si tingono di rosa per dare visibilità alla causa, illuminando la città dal 30 settembre fino alla fine del mese.

A dare il via all’iniziativa – giunta alla sua trentunesima edizione – sono state decine di donne colpite dal tumore al seno che a Place Vendôme hanno ballato insieme. L’attenzione di questi eventi si concentra in particolare sullo screening del cancro al seno, rivolto in particolare alle donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni.

Durante tutto il mese, diversi centri medici a Parigi offriranno esami gratuiti e programmi di educazione, inclusi laboratori sull’autoesame e incontri con specialisti. Eventi come il Mammo Tour, che si terrà il 5 ottobre in Place de la Nation, offrono opportunità di formazione e test in loco. La consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce è cruciale, poiché permette di trattare il cancro nelle sue fasi iniziali, aumentando le probabilità di guarigione fino al 90%.

Sport e gastronomia a favore della lotta contro il cancro al seno

Spazio anche allo sport. Tra gli eventi più rilevanti c’è infatti la corsa Odysséa che si svolge il 5 e 6 ottobre al Castello di Vincennes. Questa gara solidale raccoglie fondi per l’Istituto Gustave Roussy, uno dei principali centri di ricerca sul cancro in Europa. Chiunque può partecipare, con un contributo che varia tra 10 e 30 euro, a seconda della distanza percorsa. Per i partecipanti alla 10 km, è richiesto un certificato medico.

E ancora ci sarà la Color Run ad Argenteuil, una corsa di 4 km il cui ricavato sarà interamente donato alla Lega contro i Tumori. Adatta anche ai bambini, la gara avrà luogo il 6 ottobre e promette un’esperienza divertente e colorata, con pigmenti naturali al 100%.

Anche la gastronomia parigina si mobilita per la causa, come dimostra la collaborazione tra la chef Margaux Bellorgey e Clara Gautier per creare un’edizione speciale delle uova mimosa rosa, una variante vegana dedicata all’Ottobre Rosa. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all’associazione Nastro Rosa, che sostiene la ricerca e il supporto per le donne colpite dalla malattia.

Ottobre Rosa a Parigi offre dunque un mix di iniziative educative, sportive e gastronomiche per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la lotta contro il cancro al seno, coinvolgendo la città intera in questo movimento di solidarietà essenziale per un male ancora troppo diffuso ma che grazie alla medicina e alla prevenzione si può curare con successo.

