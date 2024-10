L’ora legale è dannosa per la nostra salute? Cosa dicono i medici

L’ora legale, secondo alcuni esperti, potrebbe avere conseguenze negative per il benessere fisico e mentale delle persone disallineando il nostro orologio biologico

La questione dell’ora legale e dei suoi effetti sulla salute è diventata un argomento di crescente interesse, con molti esperti che chiedono la sua abolizione. L’ora legale, che prevede di spostare le lancette dell’orologio in avanti di un’ora per sfruttare meglio la luce solare, viene adottata in molti paesi dal marzo all’ottobre.

Tuttavia i medici dell’Accademia americana di medicina del sonno (AASM) sostengono che questa pratica possa avere conseguenze negative per il benessere fisico e mentale delle persone. I medici avvertono infatti che i cambiamenti di orario possono disallineare il nostro orologio biologico, aumentando i rischi di incidenti stradali e disturbi cardiovascolari.

Uno studio ha dimostrato una correlazione tra l’ora legale e un incremento degli eventi avversi per la salute, come infarti e episodi depressivi. In particolare l’analisi di dati su oltre 185.000 danesi ha rivelato un aumento significativo degli episodi depressivi in concomitanza con la transizione dall’ora legale all’ora solare.

Il dibattito tra ora solare e ora legale è sempre più acceso

Inoltre il cambiamento di orario influisce negativamente sui ritmi circadiani, che regolano molte funzioni corporee, dalla vigilanza ai livelli di energia. La professoressa Beth A. Malow ha sottolineato che il disallineamento dei ritmi biologici può avere effetti a lungo termine sulla salute mentale e fisica. I medici suggeriscono che mantenere l’ora solare in modo permanente sarebbe più benefico, poiché questa opzione si allinea meglio ai cicli naturali della luce e del buio.

Negli Stati Uniti, il Sunshine Protection Act è stato approvato dal Senato nel 2022, proponendo di rendere permanente l’ora legale, ma la legge deve ancora passare attraverso la Camera e ricevere l’approvazione del presidente. D’altro canto, in Europa, il dibattito sull’abolizione dell’ora legale è aperto dal 2018, quando il Parlamento europeo ha chiesto una valutazione della direttiva in materia. Tuttavia la pandemia ha interrotto il progresso su questa direttiva.

Il risparmio energetico è uno dei motivi principali per cui l’ora legale è stata implementata, ma la riduzione di solo lo 0,02% nel consumo di energia, come riportato in uno studio del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha sollevato interrogativi sull’efficacia di questa misura.

Insomma, la discussione su quale sia l’orario migliore da adottare continua a essere al centro del dibattito pubblico e scientifico. Nel frattempo vi ricordiamo che stiamo per tornare all’ora solare, cosa che succederà alle 3.00 del mattino del 27 ottobre, quando le lancette degli orologi torneranno indietro di un’ora.

