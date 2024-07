Non farebbe solo dimagrire, questo noto farmaco per il diabete ridurrebbe anche il rischio di cancro

Secondo uno studio, una classe di farmaci per il diabete, che include il farmaco più venduto Ozempic, è associata a un rischio ridotto di alcuni tumori legati all’obesità.

Gli agonisti del GLP-1, ossia i farmaci per il diabete, esistono da circa 20 anni, ma una nuova generazione di questi farmaci, tra cui Ozempic, è diventata popolare per i loro effetti più significativi sulla perdita di peso, ma non è tutto perché secondo una nuova ricerca questa categoria di farmaci è efficace anche nel ridurre il rischio di cancro.

Pubblicato sulla rivista JAMA, lo studio ha confrontato pazienti con diabete di tipo 2 trattati con insulina rispetto a pazienti a cui era stata somministrata una classe di farmaci noti come agonisti del GLP-1, come Ozempic, tra il 2005 e il 2018.

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti che avevano ricevuto agonisti del GLP-1 avevano un rischio significativamente più basso di sviluppare 10 dei 13 tumori studiati, inclusi il cancro del rene, del pancreas, dell’esofago, dell’ovaio, del fegato e del colon-retto.

Tra i tumori che non hanno visto alcun cambiamento significativo nel rischio c’erano il cancro alla tiroide e il cancro al seno nelle donne in postmenopausa.

Tra i farmaci studiati c’erano il semaglutide, venduto commercialmente come Ozempic, nonché liraglutide e altri.

Fonte: JAMA

