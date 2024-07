Ti spiego perché non dovresti preparare cocktail nel lavandino (la tendenza “sink drink” è pericolosissima!)

L’ennesima tendenza social pericolosa è la “sink drink” che può causare infezioni batteriche se si preparano i cocktail nel lavandino di cucina o bagno

La tendenza virale di TikTok chiamata “sink drink” sta suscitando preoccupazioni tra i medici a causa del rischio di infezioni batteriche. Questa pratica, che vede gli utenti preparare cocktail direttamente nel lavandino della cucina o del bagno, ha attirato milioni di visualizzazioni, ma comporta seri rischi per la salute.

Gli esperti avvertono che i lavandini possono essere focolai di batteri pericolosi come E. coli e Salmonella. Il principio della “sink drink” è semplice: si versano vari ingredienti, come vodka, punch alla frutta e limonata, direttamente nel lavandino per creare un grande cocktail.

Tuttavia il dottor Gareth Nye, responsabile del programma per la scienza medica, ha evidenziato che i lavandini delle cucine sono tra i luoghi più contaminati della casa. Qui vengono lavati alimenti crudi e cotti e ci si pulisce le mani dopo aver manipolato carne cruda, creando un ambiente ideale per la proliferazione di batteri.

Un lavandino della cucina può contenere più E. coli di un gabinetto

Uno studio della National Sanitation Foundation ha rivelato che il 45% dei lavandini delle cucine ospita batteri coliformi come E. coli, mentre il 27% contiene muffe che possono causare reazioni allergiche e problemi respiratori.

Questa situazione rende la pratica di preparare bevande nei lavandini altamente rischiosa. Il dottor Nye sottolinea che un lavandino della cucina può contenere più E. coli di un gabinetto, poiché molte persone disinfettano frequentemente il bagno ma trascurano di pulire adeguatamente la cucina.

Il microbiologo dell’Arizona, Dr. Charles Gerba, noto anche come Dr. Germ, ha spiegato che i batteri prosperano nel cibo che viene gettato nello scarico e nei residui lasciati sui piatti nel lavandino. Questa accumulazione di sporcizia e umidità crea un ambiente perfetto per batteri come listeria, MRSA e legionella, oltre a E. coli e Salmonella.

Oltre ai batteri, i lavandini spesso ospitano biofilm, un accumulo di microrganismi che si attaccano alle superfici umide. Questo biofilm può contenere una varietà di patogeni che rappresentano un ulteriore rischio per la salute. Seppur dunque la tendenza della “sink drink” possa sembrare divertente e innovativa comporta rischi significativi per la salute che non devono essere sottovalutati e ignorati.

