Mistero risolto! I ricercatori hanno identificato la causa principale dei capelli grigi

Ti se mai chiesto perché i capelli diventano bianchi? Un gruppo di ricercatori ha identificato il meccanismo che si cela dietro il cambiamento di colore dei nostri capelli.

Il colore dei capelli è controllato dal fatto che pool di McSC non funzionali ma in continua moltiplicazione all’interno dei follicoli piliferi ricevono il segnale per diventare cellule mature che producono i pigmenti proteici responsabili del colore.

Durante la normale crescita dei capelli, le McSC si muovono continuamente avanti e indietro sull’asse della maturità mentre transitano tra i compartimenti del follicolo pilifero in via di sviluppo. È all’interno di questi compartimenti che le McSC sono esposte a diversi livelli di segnali proteici che influenzano la maturità.

I ricercatori della NYU Grossman School of Medicine hanno scoperto che alcune cellule staminali nella pelle, chiamate cellule staminali dei melanociti (McSC), hanno una capacità unica di muoversi tra diversi compartimenti all’interno dei follicoli piliferi. Tuttavia, man mano che le persone invecchiano, queste cellule rimangono bloccate in un compartimento, perdono la capacità di maturare e di mantenere il colore dei capelli. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Lo studio

Secondo il gruppo di ricerca, man mano che i capelli invecchiano, cadono e poi ricrescono ripetutamente, un numero crescente di McSC rimane bloccato nel compartimento delle cellule staminali chiamato rigonfiamento del follicolo pilifero. Lì rimangono, non maturano nello stato di amplificazione del transito e non tornano alla loro posizione originale nel compartimento germinale, dove le proteine ​​WNT li avrebbero stimolati a rigenerarsi nelle cellule del pigmento.

In pratica, hanno scoperto che con il tempo e i cambiamenti nella crescita dei capelli, sempre più cellule staminali perdono la capacità di spostarsi liberamente su e giù. In altre parole, rimangono confinate nel rigonfiamento della zona soprabulbare.

Cosa significa? Questo meccanismo implica che le cellule staminali non maturano e, di conseguenza, non possono migrare nella zona germinale del bulbo pilifero, dove la proteina Wnt le avrebbe stimolate a trasformarsi in melanociti produttori di pigmento, determinando così il colore dei nostri capelli.

Il nostro studio aggiunge alla nostra comprensione di base di come le cellule staminali dei melanociti funzionano per colorare i capelli.

I ricercatori hanno scoperto che la plasticità delle McSC non è presente in altre cellule staminali autorigeneranti, come quelle che compongono il follicolo pilifero stesso, che è noto che si muovono in una sola direzione lungo una linea temporale stabilita man mano che maturano. Ad esempio, le cellule del follicolo pilifero che amplificano il transito non ritornano mai al loro stato originale di cellule staminali. Ciò aiuta a spiegare in parte perché i capelli possono continuare a crescere anche quando la loro pigmentazione si ferma.

