Questi sono i migliori ospedali del mondo (e tanti sono italiani): la classifica

L’Italia fa bene nella classifica dei migliori ospedali del mondo. Spiccano il Gemelli di Roma, l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, l’Istituto Giannina Gaslini di Genova e l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano

La classifica World’s Best Specialized Hospitals 2025 di Newsweek ha messo in luce le eccellenze sanitarie a livello globale e, fortunatamente, gli ospedali italiani si sono ben distinti. In questa quinta edizione, infatti, il nostro Paese spicca per la qualità dei suoi servizi in numerose specialità mediche.

Facciamo subito una panoramica della situazione italiana. Il Policlinico Gemelli di Roma si posiziona al quarto posto nel mondo per ginecologia e all’ottavo per gastroenterologia. Questo ospedale è riconosciuto anche per la sua eccellenza in pneumologia e ostetricia, evidenziando un approccio centrato sul paziente e l’uso di tecnologie avanzate.

Un altro ospedale di rilievo è l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, che si classifica al nono posto per oncologia, dimostrando la capacità italiana di trattare malattie complesse con risultati di alta qualità. Le strutture italiane si difendono bene anche in altre specialità.

Il Centro Cardiologico Monzino di Milano si colloca all’undicesimo posto per cardiologia, seguito dall’Istituto San Raffaele, che occupa il dodicesimo posto nella stessa categoria. Questi ospedali rappresentano la punta di diamante della cardiologia in Italia, offrendo trattamenti innovativi e assistenza di alta qualità. Per quanto riguarda la pediatria, l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e l’Istituto Giannina Gaslini di Genova occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto a livello mondiale.

Gli ospedali in classifica nel mondo

A livello mondiale, gli Stati Uniti continuano a dominare la scena, con la Mayo Clinic di Rochester che si classifica prima in sei specialità. È affiancata da istituzioni prestigiose come la Cleveland Clinic e il Johns Hopkins Hospital, entrambe rinomate per le loro pratiche all’avanguardia in cardiologia e oncologia. Oltre a queste, il Massachusetts General Hospital e il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles sono altrettanto rispettati, offrendo un ampio raggio di cure specialistiche.

In Europa la Germania si fa notare con il Charité – Universitätsmedizin Berlin, che si classifica al secondo posto in neurologia e neurochirurgia, confermandosi un centro di eccellenza in ambito di ricerca e trattamento. Anche l’Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière di Parigi è tra i migliori, occupando posizioni elevate in diverse specialità, dalla cardiologia alla neurologia.

In Asia, invece, la Corea del Sud brilla con l’Asan Medical Center di Seul, che si piazza tra i primi dieci ospedali a livello mondiale in sei discipline, tra cui oncologia e gastroenterologia. Anche il National Cancer Center Hospital di Tokyo ha ottenuto riconoscimenti per il suo approccio innovativo nel trattamento dei tumori. Questa affermazione dei Paesi asiatici sottolinea l’importanza crescente della regione nella medicina globale.

