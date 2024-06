Le mestruazioni iniziano sempre prima (e ci impiegano sempre più tempo per diventare regolari)

Una ricerca ha evidenziato le disuguaglianze nell’inizio delle mestruazioni e il tempo che serve per diventare regolari, specialmente tra gruppi etnici minoritari e poveri

Uno studio recente pubblicato su JAMA Network Open ha analizzato le tendenze temporali e le disuguaglianze nell’inizio delle mestruazioni e nel tempo necessario per diventare regolari negli Stati Uniti. Gli esperti hanno osservato una diminuzione dell’età media del menarca e un aumento del tempo necessario per avere cicli regolari, specialmente tra gruppi razziali ed etnici minoritari e persone con un basso livello socioeconomico.

I risultati dello studio hanno rivelato che l’età media del menarca è diminuita nel corso degli anni, passando da 13 anni nelle persone nate tra il 1950 e il 1969 a 12 anni in quelle nate tra il 2000 e il 2005. Inoltre il numero di persone con mestruazioni precoci è aumentato significativamente, mentre quelle con menarca tardivo sono diminuite.

Tra le persone con cicli regolari, il tempo necessario per raggiungere la regolarità è aumentato, con una percentuale più alta di chi impiega più di due anni per diventare regolari. Questo fenomeno potrebbe avere implicazioni sulla fertilità e sulla salute riproduttiva, oltre a essere associato a un maggiore rischio di disturbi metabolici e di mortalità.

Ecco chi ha avuto un menarca più precoce

L’analisi ha anche evidenziato che fattori come il BMI possono influenzare l’età del menarca e il tempo necessario per diventare regolari. L’IMC spiegava il 46% delle tendenze osservate all’inizio delle mestruazioni in un sottogruppo di individui con dati disponibili.

L’ampiezza della tendenza temporale verso il menarca a un’età più precoce è stata pronunciata tra gli asiatici, i neri non ispanici o di altre provenienze (rispetto ai bianchi non ispanici) e tra coloro che provenivano da contesti socioeconomici bassi.

Le disuguaglianze nelle tendenze del menarca e della regolarità dei cicli mestruali possono contribuire a risultati di salute più negativi e a disparità nella salute riproduttiva. Questo sottolinea l’importanza di future ricerche sull’impatto del menarca precoce e dei fattori socio-demografici sulla salute delle donne.

Fonte: JAMA Network Open

