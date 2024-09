Maxi richiamo di uova per salmonella: cos’è, sintomi e cura e come scoprire se le hai a casa

Il Ministero del Salute ha richiamato diversi lotti di alcune Marche perché a rischio contaminazione da batterio Salmonella che provoca l’infezione salmonellosi: ecco i sintomi e la cura e come capire se le uova che hai a casa sono coinvolte in questo richiamo

Il 27 agosto 2024 sul sito del Ministero della Salute sono stati pubblicati 31 richiami per “rischio microbiologico” relativi a diversi lotti di uova fresche di questi marchi Conad, Amadori, Eurospin, Smart, Gesco, Del Campo, Delizie del Sole, Smart, Lactis, Ovonovo, Latteria di Chiuro e Cascina Italia e sul sito ufficiale del governo sono disponibili i vari lotti coinvolti nel richiamo.

Alcuni di questi richiami specificano che il “rischio microbiologico” in questione è la “sospetta contaminazione da salmonella: che non è la fine del mondo ma è comunque spiacevole. Vediamo di cosa si tratta.

Salmonella, cos’è il batterio della salmonellosi

La salmonella è un batterio segnalato per la prima volta nel 1886 ed è presente in natura con più di 2000 varianti.

Le infezioni che provoca si suddividono in forma tifoide e non tifoide.

La forma tifoide implica i ceppi S. typhi e S. paratyphi che causano la febbre tifoide e le febbri enteriche, in questo caso l’uomo è il portatore del batterio.

La forma non tifoidee è causata invece dai ceppi S . typhimurium e S. enteritidis , che si presenta in forma gastroenterica.

La forma non tifoide è quella più diffusa e rappresenta il 50% delle infezioni gastrointestinali causate dal cibo.

Batterio vs infezione: differenza tra salmonella e salmonellosi

Chiariamo subito che la salmonella è il batterio mentre la salmonellosi è l’infezione che provoca.

La salmonellosi viene trasmessa per via oro-fecale, in pratica quando mangiamo alimenti contaminati da feci (di animali o di umani) infette o quando mettiamo in bocca le mani contaminate da feci provenienti da animali infetti.

I principali alimenti coinvolti sono uova, carne, verdure e frutta.

Sintomi dell’infezione salmonellosi

I sintomi si presentano tra le 6 e le 72 ore successive all’ingestione del cibo contaminato e sono dolori gastrici e addominari, vomito, crampi, febbre, diarrea o stifichezza e possono andare avanti anche per una settimana.

Cura della salmonellosi

L’infezione in generale passa da sola e, in alcuni casi, è asintomatica.

La cura prevede solo idratazione, si sconsiglia l’utilizzo di trattamenti che bloccano la diarrea perché è necessaria l’espulsione del batterio da corpo.

Come evitare la salmonellosi

Evitare la salmonellosi è possibile, bastano alcuni piccoli accorgimenti come:

Non utilizzare le posate usate per tagliare la carne cruda

Non lavare le uova sotto l’acqua ma passarle con un panno bagnato

Cuocere gli alimenti

Lavarsi le mani prima di mangiare

Come sapere se le uova che hai a casa sono coinvolte nel richiamo

Per sapere se le uova che hai a casa sono coinvolte nel richiamo, vai sul sito del Ministero della Salute, clicca su “Avvisi di sicurezza”, poi su “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” e aprendo i vari richiami puoi trovare i lotti interessati al richiamo.

