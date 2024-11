Lo stress fa davvero venire i capelli bianchi? Cosa dice la scienza

Il colore dei nostri capelli è determinato da un perfetto equilibrio del nostro corpo, che viene meno con il passare dell’età, ma che può essere compromesso anche dallo stress, per questo quando siamo stressati i capelli possono diventare prima grigi e poi bianchi. Uno studio ci spiega come sia possibile e cosa possiamo farlo per evitarlo.

Se non è vero che staccandosi un capello bianco ne cresceranno altri, è vero che lo stress può farci venire i capelli bianchi. A dimostrarlo è uno studio che spiega come sia possibile e come possiamo evitarlo.

Perché abbiamo i capelli colorati

La nostra testa è ricoperta di microbuchini dentro i quali ci sono i follicoli peliferi da cui crescono i capelli, il cui colore è regolato dalla melanina, un pigmento che viene prodotto dalle cellule melanociti.

Un po’ come accade per un telefono che, con il passare degli anni, funziona meno, anche i vari processi biologici del nostro corpo rallentano con il passare degli anni e così accade che i melanociti iniziano a produrre meno melanina e quindi i capelli perdono colore e si ingrigiscono prima di diventare bianchi, quando proprio non viene prodotta più melanina.

Il colore dei capelli è determinato da due tipi di melanina:

Eumelanina , responsabile dei colori scuri come il castano e il nero.

Feomelanina , che contribuisce ai toni gialli e rossi.

Per creare i colori scuri c’è bisogno di più melanina rispetto ai capelli chiari: ecco perché mediamente le persone con capelli scuri hanno i capelli grigi prima rispetto a chi ha i capelli chiari.

E ora possiamo parlare di stress.

Stress e capelli bianchi: un legame vero

Lo stress influenza in generale il funzionamento del nostro corpo, spesso rallentando i processi biologici.

Lo stesso può accedere coi capelli: quando cioè lo stress è tale da riuscire a rallentare la produzione di melanina e quindi i capelli perdono la loro colorazione e diventano grigi.

Diverso è lo stress ossidativo, quando cioè si crea un squilibrio tale da produrre troppi radicali liberi, la produzione di melanina diminuisce e aumentano i capelli grigi.

Melanina e radicali liberi sono spesso in contrasto tra loro, ad esempio la melanina ci protegge dai radicali liberi che aumentano coi raggi UV.

Ma quando ci facciamo scorpacciate di raggi UV, fumo, inquinamento e stress, tutti elementi che incrementano il rischio di stress ossidativo, per la melanina il lavoro diventa complesso e potrebbe essere sconfitta dai radicali liberi.

La conclusione? Più capelli grigi.

Studi recenti hanno dimostrato che, superato il periodo di stress e riequilibrato il naturale processo biologico, i capelli possono tornare del loro colore.

