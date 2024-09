L’intelligenza artificiale potrebbe prevedere il rischio di cancro al seno tramite “cellule zombi”.

Le donne di tutto il mondo potrebbero ricevere cure migliori grazie all’intelligenza artificiale, che consente un migliore rilevamento delle cellule danneggiate e prevede con maggiore precisione il rischio di contrarre il cancro al seno, secondo una nuova ricerca dell’Università di Copenaghen.

Il cancro al seno è uno dei tipi più comuni di cancro. Nel 2022, la malattia ha causato 670.000 morti in tutto il mondo. Ora, un nuovo studio dell’Università di Copenaghen mostra che l’intelligenza artificiale può aiutare le donne a ricevere un trattamento migliore analizzando le cellule dall’aspetto irregolare per fornire una migliore valutazione del rischio.

I ricercatori hanno utilizzato la tecnologia di deep learning AI sviluppata presso l’Università di Copenaghen per analizzare le biopsie del tessuto mammario dei donatori, per cercare segni di cellule danneggiate, un indicatore del rischio di cancro.

L’algoritmo rappresenta un grande passo avanti nella nostra capacità di identificare queste cellule. Ogni anno vengono effettuate milioni di biopsie e questa tecnologia può aiutarci a identificare meglio i rischi e offrire alle donne cure migliori.

Un aspetto fondamentale nella valutazione del rischio di cancro è la ricerca delle cellule morenti, causate dalla cosiddetta senescenza cellulare. Le cellule senescenti sono ancora metabolicamente attive ma hanno smesso di dividersi. Precedenti ricerche hanno dimostrato che questo stato senescente può aiutare a sopprimere lo sviluppo del cancro. Tuttavia, le cellule senescenti possono anche causare infiammazioni che possono portare a loro volta allo sviluppo di tumori.

Utilizzando l’intelligenza artificiale con apprendimento profondo per cercare cellule senescenti nelle biopsie tissutali, i ricercatori sono stati in grado di prevedere il rischio di cancro al seno meglio del modello Gail, l’attuale gold standard per la valutazione del rischio di cancro al seno.

Lo studio

I ricercatori hanno usato la tecnologia dell’intelligenza artificiale su cellule sviluppate in colture cellulari che sono state intenzionalmente danneggiate per renderle senescenti. Hanno quindi utilizzato l’intelligenza artificiale sulle biopsie dei donatori per rilevare le cellule senescenti.

A volte le chiamiamo cellule zombie perché hanno perso parte della loro funzione, ma non sono del tutto morte. Sono associate allo sviluppo del cancro, quindi abbiamo sviluppato e addestrato l’algoritmo per prevedere la senescenza cellulare. Nello specifico, il nostro algoritmo esamina come sono formati i nuclei delle cellule, perché i nuclei diventano più irregolari quando le cellule sono senescenti.

Ci vorranno ancora diversi anni prima che la tecnologia sia disponibile per l’uso in clinica, ma poi potrà essere applicata in tutto il mondo, poiché richiede solo immagini standard di campioni di tessuto per eseguire l’analisi. Quindi, le donne di tutto il mondo possono potenzialmente utilizzare questa nuova intuizione per ottenere un trattamento migliore.

Fonte: The Lancet Digital Health

