Lilial, che cos’è la sostanza cancerogena vietata e ancora presente nei prodotti per il corpo in commercio

Vietata dal 2022, la sostanza nociva Lilial era presente in molti prodotti per la cura della persona, da shampoo e creme, passando per detersivi e cere: oggi non dovremmo più trovarla nell’INCI di ciò che acquistiamo, eppure non è così. Continuano i sequestri e i richiami di prodotti contenenti Lilial, come è possibile? Facciamo chiarezza

Ti sto per parlare di una sostanza dannosa per la salute al punto da interferire con tutte le ghiandole del nostro corpo collegate agli organi, cioè il sistema endocrino, vietata dal 2022, ma ancora presente nei prodotti di marchi famosi e facilmente acquistabili che usiamo per lavarci, profumarci e idratarci la pelle.

Di quale sto parlando? E perché è ancora in commercio? Facciamo chiarezza.

Un divieto non sempre rispettato

In due anni di divieto sono decine e decine di migliaia i prodotti sequestrati che, non rispettando il divieto, sono ancora presenti sul mercato, e che continuamente vengono richiamati: l’ultimo richiamo è solo di qualche giorno fa.

Ma come è possibile? Facciamo un passo indietro.

Lilial, la fragranza che fa male

La sostanza di cui ti sto parlando la trovi nell’INCI, cioè gli ingredienti, sulle confezioni come Butylphenyl Methylpropional, Butilfenil metilpropionale, Lilial o BMHCA.



Lilial, in quali prodotti si trova

Questa sostanza dannosa era praticamente in qualsiasi prodotto prima del divieto:

Profumi per ambiente

Disinfettanti contro i parassiti

Lucidanti

Cere

Prodotti per la pulizia e il lavaggio

Profumo

Cosmetici

Saponi

Shampoo

Docciaschiuma

Smalti per unghie

Il Lilian è infatti una delle più diffuse fragranze che in passato veniva inserita in questi prodotti e cioè il mughetto.

Tanto delicato per il naso, quanto pericoloso per la salute.

Perché il Lilial è dannoso? Il Lilial è stato vietato dall’Unione Europa a partire dal 1 marzo 2022 poiché dopo una lunga serie di approfondimenti scientifici si è giunti alla conclusione che può:

Danneggiare la fertilità

Danneggiare il feto

Inoltre è nociva

se ingerita

per la vita acquatica con effetti di lunga durata

provoca irritazione alla pelle

può provocare una reazione allergica cutanea

Gli studi scientifici spiegano che questi effetti dannosi non sono istantanei al contatto, per esempio per i prodotti con risciacquo immediato, come i saponi, il rischio è minimo, ma è decisamente maggiore in caso di creme e profumi, poiché entra nel nostro corpo: e da lì dentro fa danni.

Perché il Lilian è ancora sul mercato

Purtroppo, come ti dicevo, esistono ancora in commercio prodotti che contengono Lilial: il motivo?

Le aziende stanno finendo le scorte.

E intanto i sequestri vanno avanti.

Ecco perché faresti meglio a controllare i prodotti che hai a casa e a liberartene senza farti prendere dal panico.

Hai prodotti in casa che contengono Lilian? Qui una lista aggiornata

