Le donne con endometriosi potranno davvero curarsi gratuitamente?

L’aggiornamento dei LEA promette nuove tutele per le donne con endometriosi, ma l’A.P.E. avverte: i cambiamenti riguardano solo i casi più gravi, lasciando molte pazienti senza cure adeguate. Tra liste d’attesa lunghe e pochi centri specializzati c'è poco da esser contenti

L’annuncio dell’aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che inserisce alcune prestazioni per l’endometriosi a carico del Servizio Sanitario Nazionale a partire dal 30 dicembre 2024, ha generato speranza, ma anche molte incomprensioni.

Secondo l’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi), questa misura non risponde pienamente alle esigenze delle pazienti, che in Italia rappresentano circa il 10% della popolazione femminile in età fertile.

La presidente Annalisa Frassineti sottolinea che il decreto, pur riconoscendo la gravità della patologia, lascia molte donne senza adeguate tutele. I miglioramenti riguardano solo le pazienti con endometriosi di III e IV stadio, escludendo quelle nei primi due stadi, per le quali sarebbe fondamentale prevenire l’aggravarsi della malattia.

Quali sono le nuove prestazioni previste dai LEA?

Ad oggi, le esenzioni riguardano principalmente le pazienti con diagnosi di endometriosi moderata o grave (III e IV stadio) e includono visite di controllo e alcune tipologie di esami diagnostici. Con l’aggiornamento dei LEA, sono previste ulteriori prestazioni, ma solo per chi dispone di una diagnosi avanzata, ottenibile solo tramite esame istologico dopo un intervento chirurgico.

Questo significa che molte donne, soprattutto quelle ai primi stadi della malattia, rimangono escluse dai benefici previsti, continuando a sostenere i costi di visite e terapie.

Centri specializzati insufficienti e lunghe liste d’attesa

L’accesso alle cure per l’endometriosi presenta ulteriori criticità: in molte regioni italiane non esistono centri pubblici specializzati, costringendo le pazienti a lunghi viaggi per effettuare visite di controllo. Anche nei centri esistenti, le liste d’attesa sono spesso interminabili, a causa della carenza di medici adeguatamente formati.

La presidente Frassineti evidenzia come la formazione medica sull’endometriosi sia lasciata alla discrezione del singolo medico, con il risultato che i ginecologi esperti sono pochi e sovraccaricati.

Cos’è l’endometriosi?

L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa il 10% delle donne in età fertile. Tra i sintomi più comuni si segnalano dolori mestruali intensi, irregolarità intestinale, cistiti ricorrenti, dolori durante i rapporti sessuali e, nel 35% dei casi, infertilità.

Non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, motivo per cui l’informazione resta l’unico strumento di prevenzione possibile.

L’importanza di un approccio multidisciplinare

Non basta recarsi in un ospedale qualsiasi: la diagnosi e il trattamento dell’endometriosi richiedono competenze specifiche e un lavoro di equipe multidisciplinare. Per questo motivo, l’A.P.E. invita le pazienti a rivolgersi ai centri pubblici specializzati, il cui elenco è disponibile sul sito dell’associazione.

