Le attrezzature da palestra? Hanno più batteri dei sedili dei water: lo studio shock

Andare in palestra ci mantiene in forma, ma la nostra salute può risentirne a causa dell’altissima presenza di batteri sulle attrezzature

Frequentare la palestra è un’abitudine importante per mantenersi in forma e migliorare la salute fisica. Tuttavia molte persone non si rendono conto dei rischi igienici associati all’uso delle attrezzature condivise. Secondo diversi studi, tra cui uno condotto dal sito FitRated, le attrezzature da palestra possono ospitare livelli sorprendentemente alti di batteri, spesso molto superiori a quelli di oggetti di uso quotidiano come i sedili del water o i lavandini dei bagni pubblici.

La ricerca ha infatti rilevato che le cyclette, i tapis roulant e i pesi liberi presenti in tre diverse palestre contenevano ciascuno oltre un milione di batteri per pollice quadrato. Questi batteri includevano cocchi gram-positivi, che possono causare infezioni della pelle, bastoncelli gram-negativi, alcuni dei quali sono resistenti agli antibiotici, e Bacillus, responsabile di infezioni alle vie respiratorie, agli occhi e alle orecchie.

Con le giuste precauzioni è possibile minimizzare i rischi per la salute

I dati mostrano che una cyclette può contenere 39 volte più batteri rispetto a un vassoio da mensa, mentre i pesi liberi possono ospitare fino a 362 volte più germi di un sedile del water. Anche i tapis roulant non sono esenti: in media, sono 74 volte più sporchi di un rubinetto di un bagno pubblico. Questi numeri sono allarmanti se si considera la frequenza con cui le persone toccano le attrezzature durante una giornata in palestra.

Per proteggersi è fondamentale adottare alcune misure preventive. In primo luogo, disinfettare l’attrezzatura sia prima che dopo l’uso è essenziale per ridurre il rischio di contaminazione. Inoltre è consigliabile non camminare mai a piedi nudi in palestra, evitare di toccarsi il viso durante l’allenamento e lavarsi accuratamente le mani una volta terminata la sessione. Cambiare immediatamente gli abiti da palestra e lavarli dopo l’allenamento è un ulteriore accorgimento per prevenire la diffusione di batteri.

Infine chi desidera eliminare completamente il rischio di esposizione ai germi delle palestre pubbliche potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di attrezzature per allenarsi a casa. Con l’aumento della disponibilità di attrezzature da fitness di alta qualità e a prezzi accessibili, è possibile mantenersi in forma senza dover affrontare i problemi igienici associati alle palestre pubbliche.

Fonte: Fitrated

