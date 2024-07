Joan Davies, morta di amianto: aveva lavato per una vita la tuta contaminata del marito

Lavava la tuta di suo marito ogni giorno, senza sapere che alla fine quest'attenzione l'avrebbe uccisa: Joan Davies è morta all'età di 89 anni, un decennio dopo che suo marito è morto per lo stesso cancro causato dall'amianto

Joan Davies, madre di tre figli, lavava regolarmente la tuta da lavoro di suo marito David dopo le sue lunghe giornate di lavoro nelle centrali elettriche. Siamo tra gli anni ’50 e ’80 e quegli indumenti polverosi erano ricoperti di amianto mortale che sia David si Joan, facendo il bucato, inalavano.

Un lavoro, quello di David, e una attenzione, quella di Joan, che li ha portati alla morte. L’amianto killer non fa sconti a nessuno così Joan Davies è morta all’età di 89 anni, un decennio dopo che suo marito è morto per lo stesso cancro causato dall’amianto: il famigerato mesotelioma.

Il loro figlio, Jeff Davies, 63 anni, che ora ricorda come suo padre tornava a casa completamente coperto di polvere, ha intrapreso un’azione legale per indagare su come la loro madre sia stata esposta al materiale mortale.

È stata una strada lunga e difficile, ma la nostra famiglia ha finalmente assicurato la verità sull’esposizione all’amianto di nostra madre. Anche se non può riportarla indietro, so che stabilire cosa è successo avrebbe significato molto per entrambi.

Il mesotelioma legato all’amianto colpisce in genere decenni dopo l’esposizione, tra i 20 e i 60 anni.

Si tratta di un tumore che nasce dalle cellule del mesotelio, le membrane che rivestono gli organi interni. Il mesotelioma maligno è un tumore raro che colpisce prevalentemente gli uomini. Secondo i dati AIRC, il 90%dei mesoteliomi è dovuto all’esposizione ad amianto, materiale molto utilizzato soprattutto negli anni ’70 e ‘80 del ‘900: le fibre di amianto, oltre mille volte più sottili di un capello umano, possono essere inalate e danneggiare le cellule (se si depositano nei polmoni, le fibre possono dare origine ad altre malattie come l’asbestosi o il tumore polmonare).

La maggior parte dei mesoteliomi colpisce persone che sono entrate in contatto con l’amianto sul posto di lavoro, ma anche i familiari dei lavoratori esposti all’amianto sono a rischio. Proprio com’è successo a Joan.

