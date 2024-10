Le lampade UV per le unghie in gel possono provocare il cancro: lo studio shock

Le lampade UV usate per la manicure in gel per unghie emettono radiazioni UV possono danneggiare le cellule e portare a mutazioni genetiche associate al rischio di tumori

Usi gli essiccatori UV per unghie, comunemente impiegati nelle manicure in gel? Probabilmente dovresti smettere. A rivelarlo è uno studio che ha sollevato importanti preoccupazioni riguardo al loro impiego. Questi dispositivi infatti emettono radiazioni ultraviolette (UV), che possono danneggiare le cellule umane e potenzialmente causare mutazioni genetiche associate al rischio di cancro.

L’indagine, condotta dall’Università della California a San Diego, ha esaminato gli effetti delle radiazioni UV su cellule umane e di topo in vitro. Gli essiccatori UV funzionano emettendo lunghezze d’onda di luce UV tra 340 e 395 nm, utilizzate per polimerizzare lo smalto in gel.

Questo processo rende il gel resistente e lucido, garantendo una manicure che può durare fino a due settimane. Tuttavia il contatto prolungato con queste radiazioni può avere conseguenze significative sulla salute della pelle. I ricercatori hanno osservato che, con una sola esposizione di 20 minuti, il 20-30% delle cellule irradiate moriva, mentre dopo tre esposizioni consecutive, la percentuale di morte cellulare saliva tra il 65 e il 70%.

Come proteggersi dalle radiazioni UV

Oltre alla morte cellulare, sono state riscontrate mutazioni genetiche e danni al DNA, che in precedenti studi sono stati collegati all’insorgenza di tumori cutanei. Sebbene lo studio sia stato condotto in laboratorio, i risultati indicano che gli essiccatori UV possono avere effetti nocivi simili a quelli noti per i lettini abbronzanti, anch’essi legati al cancro della pelle.

Nonostante la gravità dei dati, gli scienziati hanno sottolineato che sono necessarie ulteriori ricerche sugli esseri umani per comprendere meglio l’effetto di queste radiazioni a lungo termine. Nel frattempo i dermatologi consigliano cautela nell’uso di tali dispositivi.

Molti raccomandano di applicare una crema solare con protezione SPF 30+ sulle mani prima dell’utilizzo dell’essiccatore o, meglio ancora, indossare guanti protettivi che lascino esposte solo le unghie durante la sessione di manicure.

Oltre al rischio di cancro, l’uso regolare di lampade UV per le unghie può causare altri problemi, come fragilità delle unghie e reazioni allergiche nei soggetti sensibili. Sebbene dunque la manicure in gel offra un risultato estetico duraturo e brillante, è fondamentale essere consapevoli dei potenziali rischi per la salute e prendere le dovute precauzioni per ridurre l’esposizione ai raggi UV. Anche nei più piccoli gesti si possono infatti celare enormi pericoli per la salute.

Fonte: Nature Communications

