L’alcol aumenta il rischio di sviluppare 6 tipologie di tumori, arriva la conferma

Secondo una recente ricerca il consumo di alcol aumenterebbe il rischio di sviluppare diversi tipi di tumori anche nei più giovani.

L’American Association for Cancer Research (AACR) ha pubblicato il suo rapporto 2024 sui progressi del cancro, evidenziando un forte legame tra il consumo di alcol e sei tipi di cancro, poiché i tassi di alcuni di questi tumori sono in aumento tra i giovani adulti.

Secondo l’AACR, il 40% di tutti i tumori sono associati a fattori di rischio modificabili, tra cui il consumo eccessivo di alcol, l’uso di tabacco, l’inattività fisica e una dieta malsana.

Riducendo il consumo di alcol, le persone possono ridurre le possibilità di sviluppare alcuni tumori.

Sulla base di questa ricerca, secondo il rapporto AACR, le persone che riducono il consumo di alcol o smettono completamente di berlo possono ridurre il rischio di sviluppare tumori legati all’alcol dell’8%, e il rischio di tutti i tumori del 4%.

Il consumo eccessivo di alcol aumenta il rischio di sei diversi tipi di cancro:

Secondo il rapporto, quindi, nel 2019 il 5,4% dei tumori è stato attribuito al consumo di alcol; in più, bere in tenera età può anche aumentare il rischio di sviluppare il cancro più avanti nella vita.

La ricerca mostra, inoltre, che livelli moderati ed elevati di consumo di alcol durante la gravidanza possono aumentare la possibilità che il bambino sviluppi la leucemia dopo la nascita.

Lo studio ha dimostrato che circa un terzo degli adulti (31%) sono consapevoli che il consumo di superalcolici aumenta il rischio che chi li beve possa sviluppare il cancro. Circa il 25% ha riconosciuto un rischio maggiore derivante dal consumo di birra e il 20% per il vino.

Più del 50% degli adulti, però, ha riferito di non sapere in che modo le bevande alcoliche influiscono sul rischio di cancro.

Gli autori hanno affermato che:

Educare il pubblico su come l’alcol aumenta il rischio di cancro non solo consentirà ai consumatori di prendere decisioni più informate, ma potrebbe anche prevenire e ridurre il consumo eccessivo di alcol, così come la morbilità e la mortalità per cancro.