Gli scienziati hanno trovato la dieta migliore per il cervello e per la salute mentale (ma non è quella vegetariana)

Ciò che le persone mangiano influisce sul loro benessere, ma a volte è difficile prevedere gli effetti precisi della dieta sulla salute.

Le persone possono sviluppare preferenze per determinati alimenti, che possono influenzare i modelli dietetici generali nel tempo. I ricercatori si sono interessati a scoprire come queste preferenze possano influenzare la funzione cerebrale e la salute mentale, e se diete specifiche siano migliori per la salute mentale.

Alcune ricerche supportano l’idea che determinate diete e scelte alimentari siano migliori per il benessere mentale. Al contrario, altri possono contribuire a una cattiva salute mentale.

Ad esempio, seguire una dieta con alti livelli di frutta, verdura e pesce può aiutare a ridurre il rischio di depressione.

Allo stesso modo, mangiare più frutta e verdura e assumere micronutrienti essenziali può aiutare a ridurre il rischio di ansia, mentre seguire una dieta ricca di grassi e carboidrati raffinati può aumentare questo rischio.

La dieta può anche influenzare il funzionamento del cervello. Ad esempio, seguire la dieta mediterranea può aiutare a rallentare il declino cognitivo.

Uno studio pubblicato su Nature Mental Health ha esplorato il modo in cui i modelli alimentari hanno influenzato una serie di aree della salute del cervello, tra cui la salute mentale, la funzione cognitiva, i biomarcatori metabolici e la struttura del cervello misurata utilizzando la risonanza magnetica.

Nella loro analisi di quasi 182.000 partecipanti, i ricercatori hanno scoperto che coloro che seguivano una dieta equilibrata avevano maggiori probabilità di avere una salute mentale e un funzionamento cognitivo migliori.

Hanno anche notato differenze genetiche che potrebbero aver influenzato i risultati tra i diversi gruppi dietetici.

Lo studio

Per lo studio, i ricercatori si sono concentrati su quattro principali modelli dietetici esaminando le preferenze alimentari dei partecipanti:

senza amido o con amido ridotto : questo gruppo preferiva frutta, verdura e proteine ​​ma mostrava una preferenza inferiore per cibi ricchi di amido come pane o pasta

o con : questo gruppo preferiva frutta, verdura e proteine ​​ma mostrava una preferenza inferiore per cibi ricchi di amido come pane o pasta vegetariano : questo gruppo preferiva frutta e verdura ma mostrava una preferenza proteica inferiore

: questo gruppo preferiva frutta e verdura ma mostrava una preferenza proteica inferiore ad alto contenuto proteico e povero di fibre : questo gruppo preferiva snack e cibi proteici e aveva una preferenza minore per frutta e verdura

: questo gruppo preferiva snack e cibi proteici e aveva una preferenza minore per frutta e verdura dieta equilibrata: questo gruppo ha mostrato preferenze simili in tutti i gruppi alimentari.

I ricercatori che hanno condotto lo studio hanno esaminato i dati della Biobanca britannica, concentrandosi sui dati sulle preferenze alimentari. Hanno chiesto informazioni sulle preferenze alimentari in diverse categorie, tra cui latticini, frutta, aromi, alcol, carne, snack, amidi e verdure.

Hanno poi esaminato l’associazione tra queste preferenze dietetiche e diversi risultati legati al cervello. In primo luogo, hanno valutato la salute mentale, raccogliendo dati su componenti tra cui ansia e sintomi depressivi, sintomi maniacali, esperienza psicotica, trauma, autolesionismo e benessere.

I ricercatori hanno valutato ulteriormente la funzione cognitiva con diversi test, hanno esaminato la biochimica del sangue e i biomarcatori metabolici ed hanno esaminato la struttura del cervello tramite risonanza magnetica.

Infine, hanno esaminato i punteggi di rischio poligenico per i disturbi mentali, che misurano il modo in cui la genetica influisce sul rischio di malattie mentali e hanno eseguito un’analisi di arricchimento genetico.

Lo studio ha rilevato che il sottotipo dietetico bilanciato ha riscontrato i maggiori benefici tra tutti e quattro i gruppi: quelli del sottotipo dietetico bilanciato avevano punteggi più bassi per la maggior parte delle misurazioni della salute mentale e punteggi più alti per il benessere.

Le persone nel gruppo con dieta equilibrata avevano anche livelli più elevati di materia grigia in alcune aree del cervello, rispetto al gruppo ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di fibre.

Tuttavia, anche il gruppo vegetariano ha mostrato livelli più elevati di materia grigia in alcune regioni del cervello.

Il gruppo con dieta equilibrata presentava un rischio genetico relativamente più basso per la maggior parte dei disturbi mentali. Al contrario, il gruppo vegetariano aveva un rischio genetico più elevato per il morbo di Alzheimer, il disturbo bipolare, la schizofrenia e molti altri disturbi mentali.

Il gruppo ad alto contenuto proteico e povero di fibre aveva un rischio genetico più elevato di ictus ischemico.

Nel complesso, i risultati mostrano che seguire una dieta equilibrata può aiutare a migliorare la salute del cervello e il benessere mentale. Questo studio ha scoperto che una dieta più sana con preferenze equilibrate in varie categorie di alimenti è associata a un migliore stato di salute mentale, a livelli più elevati di funzioni cognitive e a minori rischi di disturbi mentali.

Fonte: Nature

