“Il tuo seno è come uno di questi limoni? Corri subito dal dottore”: la geniale campagna di prevenzione del cancro mammario

Ottobre è il mese della consapevolezza del cancro al seno: lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia, ma anche l’educazione e, soprattutto, la diagnosi precoce sono fattori che salvano le vite. Ecco una campagna che ha del geniale

Dodici limoni per dodici sintomi, uno ad uno quelli del tumore al seno che è bene che le donne tengano a mente, superando ogni tabù: è Know Your Lemons, Conosci i tuoi limoni, una campagna di prevenzione del cancro al seno che nel 2017 – anno in cui fu lanciata – risultò tra i post più virali di quell’anno.

Ma ancora oggi, quell’immagine stravagante – ideata per l’organizzazione no-profit fondata da Corrine Ellsworth Beaumont, Worldwide Breast Cancer e accompagnata anche da una apposita app disponibile attualmente in 32 lingue – è estremamente efficace e punta a mostrare, attraverso 12 limoni, in quali casi sia opportuno andare dal medico per un controllo al seno.

Leggi anche: È iniziato “Ottobre Rosa”: decine di donne colpite dal tumore al seno ballano insieme per la prevenzione

Secondo il report “numeri del cancro in Italia I 2023”, il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30,0% di tutti i tumori nelle donne, e si stima che in Italia nel 2023 saranno diagnosticati 55.900 nuovi tumori della mammella. Nei prossimi decenni, si stima che il numero assoluto annuo di nuove diagnosi oncologiche in Italia aumenterà, in media, dell’1,3% per anno negli uomini e dello 0,6% per anno nelle donne. Per il tumore della mammella l’aumento è stimato in +0,2% per anno.

Sebbene il nodulo sottocutaneo sia il sintomo più comune del cancro alle mammelle, ci sono altri segnali che possono manifestarsi. In ogni caso è bene sottoporsi ad una mammografia, che è l’unico test in grado di rivelare la presenza di noduli ancor prima che essi si possano sentire al tatto. Osserva il tuo corpo e lascia fare il resto alla mammografia, dice la designer Corrine Ellsworth Beaumont.

12 limoni per 12 sintomi di tumore al seno

In una delle sue immagini sono presenti 12 limoni, ognuno con una possibile malformazione collegata al tumore al seno.

Thik area: ispessimento cutaneo localizzato

Dimple: fossetta o retrazione cutanea

Nipple crust : crosta al capezzolo o lesioni cutanee

: crosta al capezzolo o lesioni cutanee Red or hot: calore o arrossamento cutaneo

New fluid: fuoriuscita di fluido dal capezzolo

Skin sores: piaghe della pelle/irregolarità cutanee

Bump: deformazione esterna del profilo

Growing vein: vena che cambia aspetto

Sunken nipple: retrazione del capezzolo

New shape/size: cambiamento di forma e/o di dimensione

Orange peel skin: Pelle a buccia d’arancia

Hidden Lump: nodulo sottocutaneo (il nodulo sottocutaneo è di solito duro e non si sposta se si cerca di muoverlo)

Impara l’autopalpazione

L’auto-esame è di vitale importanza, tenendo presenti alcuni concetti basilari: un nodulo è diverso da una ciste ed è molto simile al semino di un limone, duro, di piccole dimensioni e non si muove.

Ogni donna dovrebbe controllare regolarmente il proprio seno, sapendo che il momento migliore per farlo è nei giorni seguenti alla fine del ciclo. Tutto quello che bisogna fare è sollevare il braccio in alto e palpare delicatamente il seno nudo premendo verso il basso intorno a tutta la superficie. Importante anche farlo nella zona dell’ascella, punto cruciale dove può manifestarsi il cancro al seno.

Se riconoscete uno dei sintomi, parlatene con il medico di famiglia, che comincerà col sottoporvi a una mammografia. Ma anche in assenza di sintomi, meglio sottoporsi ai consueti esami diagnostici, soprattutto dopo i 40 anni di età: stabilirete insieme al vostro medico la frequenza dell’esame.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: