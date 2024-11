Il business delle cure dentali in Albania spiegato bene

Si chiama “turismo” dentale non a caso e in Albania ti offrono il pacchetto completo: estrazioni, protesi, albergo e pure qualche visita guidata o il casinò. Quando la cura e il benessere dei denti viene dopo l’idea di vacanza

Cure dentarie in Albania? Cercando in prima battuta su Google esce subito la dicitura a dir poco sui generis: “turismo dentale”, come ad intendere che non solo si avrà “alta qualità a prezzi accessibili”, come promesso su ogni pagina di clinica albanese che ti si apre, ma anche alloggio e divertimento in formula vacanza, ti dicono. Ma è esattamente così?

La storia del ragazzo pugliese che da otto mesi è in ospedale dopo le cure dei denti in Albania scoperchia in realtà il vaso di Pandora: perché dall’Italia moltissime persone vanno a farsi curare i denti in Albania? Quanto è sicuro?

La gente va in Albania perché costa molto di meno rifare tutto. E quelli che propongono preventivi offrono anche un pacchetto completo comprensivo di permanenza e casinò, riga dritto la dottoressa Gabriella Spagnuolo, dentista a Napoli che abbiamo raggiunto telefonicamente.

Il punto, quindi, resta chiaro e fuori di dubbio: da Durazzo a Fier a Tirana, i denti ce li rifacciamo in Albania perché costa molto di meno. Ma senza intoppi?

La storia di Simone Del Vecchio

A marzo scorso Simone Del Vecchio, 37 anni di Barletta, va in una clinica a Tirana per farsi installare protesi a entrambe le arcate, dopo aver visto pubblicità che promettevano grandi risultati a prezzi stracciati. Poco dopo l’intervento, però, il ragazzo subisce ben quattro arresti cardiaci e da allora è passato dalla rianimazione dell’ospedale di Tirana e quella del Policlinico di Bari e alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è attualmente ricoverato.

In questi giorni, infine, Simone sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per una stenosi tracheale causata probabilmente dalla intubazione prolungata.

Frattanto, i medici della clinica in Albania non si sono più fatti sentire e la famiglia ha avviato un’azione legale, “ma abbiamo molti problemi legati al fatto che si tratta di un Paese che non fa parte dell’Unione Europea e alle difficoltà nel reperire i documenti dell’intervento”, raccontano i familiari.

Cosa offrono in Albania a prezzi bassi e con tempi di cura super ridotti

È poco più di un decennio che l’Albania è diventata meta di un turismo dentale abbastanza florido, con attorno un introito legato soprattutto alle strutture recettive. Intorno ad esso, infatti, sono nati alberghi economici e di lusso con tanto di servizio navetta da e per le cliniche dentistiche, appartamenti dati in affitto appositamente al “turista dentale” e finanche resort che prevedono la formula “tutto compreso” dove si abbina una vera e propria vacanza.

E non solo: già prima, all’arrivo all’aeroporto in Albania, un rappresentante della clinica odontoiatrica o un autista incaricato aspetta generalmente il paziente per portarlo all’alloggio scelto.

Alcuni dei trattamenti dentali più richiesti dai pazienti in Albania sono:

impianti dentali

faccette dentali (le faccette dentali consistono nell’applicazione di sottili gusci sulla superficie anteriore dei denti per migliorarne l’aspetto)

sbiancamento dentale

corone dentali (capsule che vengono posizionate su un dente danneggiato o cariato)

trattamenti ortodontici

ricostruzione completa della bocca

I costi di un’estrazione dentale

Abbiamo preso solo l’esempio più “banale”, quello di una estrazione.

Costi per l’estrazione di un dente e successiva protesi:

In ALBANIA:

Estrazione del dente: i prezzi variano da 10€ a 50€ a 100€, a seconda della complessità dell’intervento (fonte) e a seconda del dente

Corona metallo-ceramica: in media circa 120€ (fonte)

Corona in zirconio: in media circa 230€ (fonte) , ma anche 350.

In ITALIA:

Estrazione del dente: i costi possono variare tra 90€ e 150€, in base alla complessità dell’estrazione (il dente del giudizio può costare se incluso anche 400/500)

Corona metallo-ceramica: tra 350€ e 550€

Corona in zirconio: oltre 700€

Per tutti i preventivi ho inviato richieste sui siti delle cliniche. Per tutti, i form sono sempre gli stessi:

In quasi tutti propongono di ricontattarti telefonicamente, solo in un caso, ho chiesto preventivo su anche whatsApp, ma quando ho risposto che preferivo risposta scritta, non mi hanno più risposto:

In un altro caso, tale Caterina mi scrive addirittura dalla Francia e anche qui ha poi provato a contattarmi e a parlarmi a voce:

Alla fine ho ricevuto questo chiarissimo preventivo:

Improvvisando la finta necessità di due estrazioni hanno fatto un preventivo in quattro e quattr’otto e chiesto nello specifico:

Due Impianto dentale in titanio con tappo di guarigione e moncone compreso chirurgia 490,00 euro per 2 Corona in Zirconio Monolitico 220,00 euro x 2 più 100 euro di pulizia.

Per un totale di 1.520,00 €, includendo tra le altre voci nel prezzo anche l’alloggio in hotel per me e un familiare, radiografia, “concezione e programmazione dell’intero soggiorno in Albania”, trasferimento Aeroporto-Clinica e Clinica-Aeroporto e assistenza turistica per tutto il soggiorno in Albania.

È possibile pagare in contanti – scrivono testuali parole (e refusi) – con POS direttamente in clinica (viene adebbitata una comissione pari al 3%) oppure con bonifico bancario. In quest’ultimo caso, è neccessario prima della partenza, informare la propria banca dell’intenzione di effettuare un bonifico dall’Albania, in modo che non vi siano spiacevoli inconvenienti, blocco o restrizioni varie circa l’emissione di un bonifico tramite applicazione su cellulare daIP estero (Albania). Non sono accettati assegni e american express.

Che rischi corro se curo i denti in Albania?

Resta fuori di dubbio, quindi, che l’Albania offra cure dentali a costi inferiori rispetto all’Italia, esistono potenziali rischi da considerare:

standard di qualità variabili : non tutte le cliniche garantiscono gli stessi livelli di qualità e sicurezza. Alcune potrebbero non rispettare gli standard europei in termini di igiene e materiali utilizzati

: non tutte le cliniche garantiscono gli stessi livelli di qualità e sicurezza. Alcune potrebbero non rispettare gli standard europei in termini di igiene e materiali utilizzati complicanze post-operatorie: ci sono stati casi di pazienti che, dopo trattamenti in Albania, hanno sviluppato infezioni, ascessi o problemi funzionali, richiedendo ulteriori interventi correttivi in Italia

post-operatorie: ci sono stati casi di pazienti che, dopo trattamenti in Albania, hanno sviluppato infezioni, ascessi o problemi funzionali, richiedendo ulteriori interventi correttivi in Italia assistenza post-trattamento limitata: va da sé che, per la distanza geografica, sia difficoltoso il follow-up e la gestione di eventuali complicanze

post-trattamento limitata: va da sé che, per la distanza geografica, sia difficoltoso il follow-up e la gestione di eventuali complicanze difficoltà legali in caso di contenziosi: in caso di problemi legati al trattamento, intraprendere azioni legali in un paese straniero può risultare complesso e oneroso

Quanto alla sicurezza, poi, proprio per il fatto che il paziente, dall’Italia, va lì apposta per farsi curare, ci sono casi in cui si fanno nella sua bocca anche più estrazioni di quanto possibile:

A parte che non fanno anamnesi – se non chiederti una radiografia – i rischi aumentano inevitabilmente nel momento in cui fanno 20 estrazioni tutte insieme: è uno stress enorme per la bocca! conclude la dottoressa Spagnuolo.

Dati statistici

Secondo Il Sole 24 Ore, circa 200mila italiani si recano all’estero ogni anno per cure dentali, con l’Albania come meta preferita per circa 50mila di essi. Tuttavia, in almeno un caso su tre, al rientro in Italia è necessario intervenire nuovamente per rimediare a errori odontoiatrici o eventi avversi che compaiono dopo 3-6 mesi.

Nel 60% dei casi, le complicanze sono gravi, come infezioni, ascessi o difficoltà a masticare, che fanno saltare protesi e impianti, aumentando i costi delle cure e vanificando il risparmio iniziale.

Cosa vuol dire? Che è fondamentale valutare attentamente tutti i potenziali rischi e i benefici prima di scegliere di sottoporsi a cure dentali all’estero. Magari consultatevi con professionisti qualificati in Italia e informatevi accuratamente sulle cliniche, senza farvi annebbiare la vista da prezzi super bassi.

