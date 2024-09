I telefoni cellulari non sono collegati al cancro al cervello, il più grande studio mai fatto cambia tutto

Circa 63 studi dal 1994 al 2022 sono stati analizzati da ricercatori australiani commissionati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e hanno affermato che non vi è connessione tra cellulari e cancro.

I telefoni cellulari non sono collegati ai tumori al cervello e alla testa, questo è quanto ha rilevato una revisione completa delle prove disponibili commissionata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Guidata dall’Agenzia australiana per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare (Arpansa), la revisione sistematica ha esaminato più di 5.000 studi dai quali sono stati identificati quelli scientificamente più rigorosi e sono stati esclusi gli studi deboli.

L’analisi finale ha incluso 63 studi osservazionali sugli esseri umani pubblicati tra il 1994 e il 2022, rendendola la revisione più completa fino ad oggi, ha affermato l’autore principale, il prof. associato Ken Karipidis.

Abbiamo concluso che le prove non mostrano un legame tra i telefoni cellulari e il cancro al cervello o altri tumori della testa e del collo.

Lo studio

La revisione si è concentrata sui tumori del sistema nervoso centrale (compresi cervello, meningi, ghiandola pituitaria e orecchio), sui tumori delle ghiandole salivari e sui tumori al cervello.

La revisione non ha rilevato alcuna associazione complessiva tra uso del telefono cellulare e cancro, nessuna associazione con l’uso prolungato (se le persone usano i loro telefoni cellulari per 10 anni o più) e nessuna associazione con la quantità di utilizzo del telefono cellulare (il numero di chiamate effettuate o il numero di tempo trascorso al telefono).

Sono abbastanza fiducioso della nostra conclusione. E ciò che ci rende abbastanza fiduciosi è che anche se l’uso del telefono cellulare è salito alle stelle, i tassi di tumore al cervello sono rimasti stabili.

I telefoni cellulari, come tutto ciò che utilizza la tecnologia wireless, inclusi laptop, trasmissioni radio e TV e ripetitori per telefoni cellulari, emettono radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, note anche come onde radio.

La radiazione è fondamentalmente energia che viaggia da un punto all’altro. Ne esistono molti tipi diversi, ad esempio la radiazione ultravioletta del sole, e noi siamo sempre esposti a onde radio di basso livello nell’ambiente quotidiano.

Sebbene l’esposizione dei telefoni cellulari sia ancora bassa, è molto più elevata rispetto all’esposizione da qualsiasi altra fonte di tecnologia wireless, poiché i telefoni vengono utilizzati vicino alla testa.

L’associazione tra telefoni cellulari e cancro è nata dai primi studi in cui i ricercatori hanno studiato le differenze tra un gruppo di persone con tumori al cervello e un gruppo separato senza tumori, chiedendo a entrambi la loro storia di esposizione.

I risultati di questo tipo di disegno di studio tendevano a essere distorti, perché mentre il gruppo senza tumore fornisce buone informazioni, il gruppo con tumore tende a sovrastimare la propria esposizione.

Sulla base di alcuni di questi primi studi, che dimostrano che potrebbe esserci una possibile associazione con il cancro al cervello derivante dall’uso del telefono cellulare contro la testa per molte ore, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS ha designato i campi di radiofrequenza, come quelli dei telefoni cellulari, come un possibile rischio di cancro.

In questo modo, l’OMS li ha messi alla pari con centinaia di altri agenti per i quali le prove del danno sono incerte, come l’aloe vera, le verdure in salamoia e il lavoro in tintoria.

Tuttavia, all’epoca alcuni medici di alto profilo, come il neurochirurgo australiano Charlie Teo, sollevarono pubblicamente l’accento su questa decisione riguardante telefoni cellulari e cancro.

Così nel 2019 l’OMS ha commissionato una serie di revisioni sistematiche per esaminare gli effetti sulla salute delle onde radio.

Penso che le persone dovrebbero sentirsi rassicurate da questo studio ma vale la pena ricordare che gli studi non sono perfetti, ma il peso delle prove è certamente che i telefoni cellulari dovrebbero essere considerati sicuri da usare in termini di eventuali preoccupazioni sull’aumento del rischio di cancro.

Karipidis e i suoi colleghi stanno ora lavorando alla seconda parte dello studio, che esaminerà i tumori meno comunemente associati ai telefoni cellulari, tra cui la leucemia e il linfoma non Hodgkin.

Science Direct

