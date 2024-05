Gli occhiali da lettura non migliorano solo la vista, ma hanno sorprendenti vantaggi anche sul reddito come dimostrano gli scienziati

Possedere degli occhiali da vista può significare molto per le persone che vivono in povertà, in termini di accesso al lavoro e a migliori condizioni di vita

Gli occhiali da lettura sono comunemente disponibili nei Paesi occidentali, ma ottenerne un paio nel Sud del mondo può essere complicato.

Eppure si tratta di un oggetto che, nella maggior parte dei casi, migliora notevolmente la qualità della vita di chi lo indossa.

Lo conferma un nuovo studio condotto in Bangladesh, che dimostra come l’accesso a occhiali da vista possa avere effetti sorprendenti, specialmente in termini di aumento dei redditi e miglioramento della qualità della vita.

Lo studio

I ricercatori hanno condotto lo studio in 56 villaggi del Bangladesh, coinvolgendo oltre 800 adulti di età compresa tra 35 e 65 anni con problemi di vista da vicino.

La metà di loro ha ricevuto subito un paio di occhiali da lettura, mentre l’altra metà li ha ottenuti solo otto mesi dopo.

Durante questo periodo, il reddito dei partecipanti che indossavano gli occhiali è aumentato del 33%, da un reddito mensile medio di 35 dollari a 47 dollari.

Ma non solo: le persone che non avevano un lavoro prima di quel momento sono state in grado di iniziare a lavorare dopo aver ricevuto gli occhiali.

Un esempio di come dei semplici occhiali da lettura possano cambiare la vita in meglio lo fornisce Jasmin Atker, una donna di 42 anni che vive a Manikganj, Bangladesh.

Atker gestisce una piccola fattoria di famiglia che inizialmente si concentrava sulla produzione di latte. Tuttavia, dopo aver ottenuto un paio di occhiali nel 2022, la sua vista migliorata le ha permesso di diversificare le sue attività, coltivando funghi e verdure come zucche, angurie e spinaci da vendere al mercato locale.

Grazie a questa maggiore produttività, il suo reddito mensile è aumentato da 9.000-10.000 taka bengalesi a circa 15.000-17.000 taka, l’equivalente di circa 150 dollari.

I risultati della ricerca dimostrano che a volte basta davvero poco per ottenere un grande beneficio: una soluzione a basso costo, come un paio di occhiali da lettura, può tradursi in un miglioramento del benessere economico di chi li indossa.

Purtroppo però, l’accesso agli occhiali è ancora complicato in molte aree del mondo: vi sono ancora restrizioni di natura economica (le fasce più basse della popolazione non hanno i soldi sufficienti per comprare gli occhiali) e clinica (questi dispositivi spesso richiedono permessi e prescrizioni mediche).

Fonte: PLOS One

