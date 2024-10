Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, impariamo a dare loro piena fiducia

“Pensa che io possa, così forse io potrò”, con questo claim CoorDown scende in 200 piazze in tutta Italia per promuovere il diritto all’autonomia e alla vita indipendente delle persone con sindrome di Down

Persone con sindrome di Down, e allora? Se abbiamo preconcetti (anche) nei loro confronti, bambini, ma anche donne e uomini con persone con disabilità intellettiva non riusciranno mai a fare qualcosa che sia per loro stessi soddisfacente, a casa come a lavoro o nello sport. Come fare? Semplice: basta cambiare prospettiva e dare piena fiducia perché si parli di una concreta vera inclusione.

A questo scopo, CoorDown, il Coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down, lancia in occasione del 13 ottobre, Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Pensa che io possa, così forse io potrò”.

Come racconta il film “Assume That I Can” (ne parlammo qui: Sindrome di Down, lo spot contro le basse aspettative e gli stereotipi sulla disabilità intellettiva (che ti farà riflettere) dove la protagonista, dopo aver sperimentato quanto le sue possibilità siano sottostimate, invita il suo insegnante di letteratura, quello di boxe, la barman di un locale alla moda e suoi genitori a pensare in modo nuovo e usare in senso positivo quella che si chiama profezia autoavverante: se credi in me e nelle mie potenzialità potrai avere un impatto positivo e allora, forse, potrò raggiungere obiettivi, anche inaspettati.

La campagna e il suo appello sarà al centro dell’appuntamento annuale promosso da CoorDown, che vedrà nel weekend del 13 ottobre in oltre 200 piazze d’Italia i volontari delle associazioni aderenti al coordinamento nazionale distribuire il messaggio di cioccolato (realizzato con cacao proveniente dal commercio equo e solidale) che sostiene progetti volti all’autonomia e alla vita indipendente delle persone con sindrome di Down, in tutto il territorio nazionale.

QUI scopri tutte le piazze.

