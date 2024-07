Questo additivo pericolosissimo è stato usato per decenni nelle bibite (sarà vietato dal 2 agosto negli USA)

Il divieto del BVO riflette l’impegno della FDA a rivalutare gli ingredienti alimentari in base alle nuove conoscenze scientifiche, assicurando che gli alimenti sul mercato siano sicuri per il consumo umano

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha annunciato che l’olio vegetale bromurato (BVO), un additivo alimentare utilizzato in molte bibite e altri prodotti, sarà vietato a partire dal 2 agosto 2024. Una decisione che arriva dopo anni di crescente preoccupazione pubblica e ricerca scientifica che hanno evidenziato i potenziali rischi per la salute associati all’uso del BVO.

L’olio vegetale bromurato è un olio vegetale modificato con bromo, un gas tossico. Introdotto negli anni ‘60, il BVO è stato inizialmente autorizzato dalla FDA in quantità limitate per impedire che gli aromi si separassero nelle bibite. Tuttavia nuovi studi condotti in collaborazione con il National Institutes of Health (NIH) hanno indicato che l’uso del BVO negli alimenti potrebbe causare effetti negativi sulla salute umana.

Tutti gli effetti negativi del BVO

Nonostante le crescenti preoccupazioni, il BVO è rimasto in uso per decenni, presente in oltre 600 prodotti alimentari secondo il database del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). L’accuratezza di questi dati è incerta poiché si basano sull’autosegnalazione dei produttori. Negli ultimi anni, molte grandi marche di bibite hanno iniziato a eliminare gradualmente il BVO, ma l’additivo è ancora presente in alcuni prodotti di noti marchi e in bibite agli agrumi generiche.

La ricerca sulla BVO ha suggerito che potrebbe danneggiare la tiroide, il fegato e il cuore e causare problemi neurologici. Il consumo di BVO è stato associato all’accumulo di acidi grassi bromo, che possono provocare tossicità da bromo, con sintomi come mal di testa, nausea, perdita di memoria e scarsa coordinazione. Studi recenti hanno confermato l’accumulo di bromo nel sangue e nei tessuti, e alterazioni nei livelli di ormoni tiroidei.

La decisione della FDA di vietare il BVO rappresenta un significativo passo avanti nella regolamentazione degli additivi alimentari. Il divieto è stato ufficialmente promulgato il 3 luglio 2024 e i produttori avranno un anno di tempo per conformarsi. Questo provvedimento mira a migliorare la sicurezza alimentare e proteggere la salute pubblica, in risposta a decenni di evidenze scientifiche e advocacy pubblica.

E in Europa?

L’olio vegetale bromurato è vietato come additivo alimentare in Europa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1333/2008. L’articolo 4 stabilisce che possono essere utilizzati solo gli additivi elencati negli allegati II e III. L’olio vegetale bromurato non compare in questi elenchi. L’articolo 5 ne proibisce l’uso o la commercializzazione (e anche di prodotti contenenti tale additivo).

Nonostante ciò, nel 2015 nei Paesi Bassi le bevande analcoliche Mountain Dew Voltage e Mountain Dew Code Red sono state ritirate dagli scaffali dei supermercati Jumbo e Albert Heijn perché contenevano questo emulsionante proibito.

