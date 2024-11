Eniola Shokunbià, la dodicenne che ha creato un sistema di filtraggio economico ed efficace (e che sarà implementato nelle scuole)

Eniola Shokunbi ha inventato un sistema di filtraggio dell’aria fatto con materiali di uso comune il cui costo produttivo è di soli 60 euro: ora sarà installato nelle scuole pubbliche del Connecticut

Eniola Shokunbi, una brillante dodicenne nigeriana residente nel Connecticut, ha catturato l’attenzione del mondo accademico grazie alla sua invenzione: un sistema di filtraggio dell’aria semplice, economico ed estremamente efficace.

L’idea è nata durante un progetto scolastico alla Commodore MacDonough STEM Academy di Middletown, dove gli studenti erano stati invitati a proporre soluzioni per affrontare potenziali pandemie future nelle scuole. La giovane ha colto la sfida, ispirata dall’esperienza della pandemia di COVID-19 e dalla necessità di migliorare la qualità dell’aria nelle aule.

Eniola ha progettato il suo filtro utilizzando materiali di uso comune: una ventola a scatola, quattro filtri per forni, nastro adesivo e cartone. Il risultato è stato un dispositivo semplice da assemblare e, soprattutto, economico, con un costo di produzione di soli 60 dollari per unità.

Questo approccio pratico lo rende una valida alternativa ai purificatori d’aria commerciali, spesso molto più costosi. “L’aria passa attraverso tutti i lati ed esce dall’alto. Quindi filtra dentro e fuori”, ha spiegato la giovane inventrice.

Il filtro è in grado di eliminare oltre il 99% dei virus presenti nell’aria

Con il supporto degli scienziati dell’Università del Connecticut (UConn), il dispositivo è stato sottoposto a test rigorosi per valutarne l’efficacia. I risultati sono stati eccezionali: il filtro è in grado di eliminare oltre il 99% dei virus presenti nell’aria, cosa che ha attirato l’attenzione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA). L’ente ha confermato il potenziale del sistema per garantire ambienti scolastici più sicuri.

Grazie alla sua invenzione, Eniola ha ottenuto un finanziamento di 11,5 milioni di dollari dalla Connecticut State Bond Commission. I fondi, parte del programma SAFE-CT (Supplemental Air Filtration for Education), saranno utilizzati per implementare il sistema di filtraggio nelle scuole pubbliche del Connecticut.

Questo progetto ambizioso mira a garantire che ogni aula sia dotata di un dispositivo in grado di migliorare la qualità dell’aria, riducendo così il rischio di malattie trasmesse per via aerea. La visione di Eniola, tuttavia, non si ferma qui. La ragazza spera infatti di vedere il suo sistema adottato nelle scuole di tutto il Paese, contribuendo a creare ambienti scolastici più sani e sicuri per tutti.

“Molte persone non si rendono conto che l’unica cosa che si frappone tra loro e l’ammalarsi è la scienza”, ha dichiarato Eniola, sottolineando l’importanza di investire nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per la salute dei bambini. Un esempio straordinario di come la creatività, la scienza e la determinazione possano fare la differenza, anche a soli 12 anni.

Fonte: Eniola Shokunbi

