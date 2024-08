E tu li conosci i benefici della fart walk (o peto-passeggiata)?

Questa pratica ha ricevuto l'approvazione di gastroenterologi e professionisti della salute, che ne sottolineano i benefici per la digestione e non solo

In Inghilterra la chiamano fart walk, mentre in Italia suona peto-passeggiata. Ma che cos’è?

Mairlyn Smith, autrice di libri di cucina di Toronto, ha coniato il termine inglese dopo aver notato i benefici di una passeggiata post-pasto sulla sua digestione.

Smith, autoproclamata “regina delle fibre”, sostiene che una passeggiata dopo mangiato, durante la quale ci si lascia andare liberamente ai propri peti, può essere la soluzione a molti problemi digestivi. Questa abitudine, iniziata dieci anni fa come una semplice passeggiata dopo cena con il marito, è diventata virale sui social media e ha ricevuto l’approvazione di gastroenterologi e professionisti della salute.

In Italia la peto-passeggiata è diventata famosa anche grazie all’account IG Heimi, aperto da alcuni medici che hanno raccontato i benefici di questa pratica.

Ma perché le fart walk sono così benefiche? L’esercizio fisico, anche leggero come una passeggiata, stimola la motilità intestinale, ovvero il movimento dell’intestino, essenziale per la corretta digestione del cibo. Questo può aiutare ad alleviare bruciore di stomaco, reflusso acido e gonfiore.

Secondo uno studio della National Libay of Medicine il movimento dolce può innescare un riflesso nervoso che aiuta a spingere cibo e gas attraverso l’intestino. Inoltre, camminare coinvolge i muscoli addominali, creando una pressione interna sul colon che aiuta a espellere i gas intestinali.

Ma non è tutto. Secondo Smith, le fart walk regolari possono anche ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients ha scoperto che camminare dopo aver mangiato aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, prevenendo picchi ripetuti che possono portare all’insulino-resistenza e aumentare il rischio di diabete.

La buona notizia è che non è necessario camminare a lungo per ottenere benefici. Uno studio del 2021 ha scoperto che bastano 10 minuti di movimento per alleviare il gonfiore. Inoltre, non è necessario correre: uno studio pubblicato sull’European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology ha dimostrato che la digestione aumenta significativamente durante una camminata moderata, ma diminuisce durante la corsa.

Quindi, la prossima volta che ti senti gonfio o appesantito dopo un pasto, non esitare a fare una peto-passeggiata. Potrebbe essere la soluzione perfetta per una digestione felice e un intestino sano.

