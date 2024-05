E se l’Alzheimer non fosse una malattia del cervello ma avesse a che fare con l’autoimmunità ?

Una recente ricerca ha analizzato il processo che porta allo sviluppo della malattia di Alzheimer, che secondo gli studiosi è da considerarsi come un disturbo del sistema immunitario cerebrale.

La ricerca di una cura per la malattia di Alzheimer sta diventando sempre più competitiva e controversa, e negli ultimi anni si sono verificate numerose importanti controversie.

Nel luglio 2022, la rivista Science ha riferito che un importante documento di ricerca del 2006, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, che identificava un sottotipo di proteina cerebrale chiamata beta-amiloide come causa dell’Alzheimer, potrebbe essere basato su dati falsificati.

Un anno prima, nel giugno 2021, la Food and Drug Administration aveva approvato l’aducanumab, un anticorpo anti-amiloide-beta, come trattamento per l’Alzheimer, anche se i dati a sostegno del suo utilizzo erano incompleti e contraddittori.

Alcuni medici ritengono che aducanumab non avrebbe mai dovuto essere approvato, mentre altri sostengono che dovrebbe essergli data una possibilità.

Con milioni di persone che necessitano di un trattamento efficace, perché i ricercatori sono ancora alle prese con la ricerca di una cura per quella che è probabilmente una delle malattie più importanti con cui l’umanità si confronta?

Lo studio

Per anni, gli scienziati si sono concentrati nel tentativo di trovare nuovi trattamenti per l’Alzheimer prevenendo la formazione di grumi dannosi per il cervello di questa misteriosa proteina chiamata beta-amiloide.

Sulla base degli ultimi 30 anni di ricerca, gli studiosi non pensano più all’Alzheimer principalmente come a una malattia del cervello, credono piuttosto che l’Alzheimer sia principalmente un disturbo del sistema immunitario cerebrale.

Il sistema immunitario, presente in ogni organo del corpo, è un insieme di cellule e molecole che lavorano in armonia per aiutare a riparare le lesioni e proteggere dagli invasori stranieri.

Quando una persona inciampa e cade, il sistema immunitario aiuta a riparare i tessuti danneggiati. Quando qualcuno sperimenta un’infezione virale o batterica, il sistema immunitario aiuta nella lotta contro questi invasori microbici.

Gli stessi identici processi sono presenti nel cervello. Quando si verifica un trauma cranico, il sistema immunitario del cervello entra in azione per aiutare la riparazione. Quando i batteri sono presenti nel cervello, il sistema immunitario è lì per reagire.

I ricercatori ritengono che la beta-amiloide non sia una proteina prodotta in modo anomalo, ma piuttosto una molecola normalmente presente che fa parte del sistema immunitario del cervello.

Quando si verifica un trauma cerebrale o quando i batteri sono presenti nel cervello, la beta-amiloide contribuisce in modo chiave alla risposta immunitaria completa del cervello. Ed è qui che inizia il problema.

A causa delle sorprendenti somiglianze tra le molecole di grasso che compongono sia le membrane dei batteri sia quelle delle cellule cerebrali, la beta-amiloide non è in grado di distinguere tra i batteri invasori e le cellule cerebrali ospiti, e attacca erroneamente proprio le cellule cerebrali che dovrebbe essere proteggere.

Ciò porta a una perdita cronica e progressiva della funzione delle cellule cerebrali, che alla fine culmina nella demenza, tutto perché il sistema immunitario del nostro corpo non è in grado di distinguere tra batteri e cellule cerebrali.

Oltre a questa teoria autoimmune dell’Alzheimer, stanno cominciando ad apparire molte altre teorie nuove e varie. Ad esempio, alcuni scienziati ritengono che l’Alzheimer sia una malattia che colpisce minuscole strutture cellulari chiamate mitocondri, le fabbriche di energia in ogni cellula cerebrale.

Alcuni sostengono che sia il risultato finale di una particolare infezione al cervello, di cui spesso vengono indicati come colpevoli i batteri presenti nella bocca. Altri ancora suggeriscono che la malattia potrebbe derivare da un’anomala manipolazione dei metalli all’interno del cervello, forse zinco, rame o ferro.

Quindi, appare chiaro che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le cause alla base dello sviluppo di questa malattie neurodegenerativa.

Fonte: The Conversation

