I dossi sui marciapiedi diventano un monito per l’autopalpazione contro il cancro al seno: “ogni protuberanza merita attenzione”

“Unexpected Lumps” vuole sensibilizzare sul cancro al seno ricordando l’importanza dell’autopalpazione trasformando i dossi sui marciapiedi in messaggi che ricordano quanto sia fondamentale la prevenzione

A Londra, l’iniziativa “Unexpected Lumps” ha trasformato le strade in un potente richiamo visivo per sensibilizzare sul cancro al seno durante il mese di Ottobre Rosa. Sfruttando le irregolarità dei marciapiedi, i creativi Tom Charter e Ivo Lazarov hanno ideato una campagna innovativa e accessibile a tutti, capace di ricordare ai passanti l’importanza dell’autopalpazione.

Attorno ai dossi naturali sui marciapiedi sono stati posizionati adesivi circolari che ricordano come “ogni protuberanza meriti attenzione”, un messaggio che si rivolge sia a uomini che a donne, indipendentemente dall’età.

Il progetto nasce da un preoccupante calo nel numero di donne che eseguono regolarmente l’autoesame del seno: dal 49% nel 2022 al 45% nel 2024, secondo un’indagine condotta da Breast Cancer Now. Inoltre anche gli uomini possono sviluppare il cancro al seno, anche se in misura minore, con circa 370 diagnosi annuali nel Regno Unito.

Gli adesivi contengono un QR code con informazioni sui sintomi da monitorare

L’iniziativa “Unexpected Lumps” è pensata proprio per sensibilizzare chiunque alla prevenzione e per rendere visibile il messaggio di una diagnosi precoce, che può fare la differenza nella lotta contro il cancro al seno. L’aspetto innovativo della campagna risiede nel suo approccio diretto e inaspettato: trasformare un elemento comune del paesaggio urbano, spesso ignorato, in un simbolo di prevenzione.

Gli adesivi che incorniciano i dossi sulle strade contengono un QR code che indirizza chi lo scansiona verso il sito di Breast Cancer Now. Qui i visitatori possono trovare informazioni dettagliate sui sintomi da monitorare, sugli strumenti di prevenzione e su come eseguire correttamente l’autoesame del seno.

La campagna si sviluppa anche attraverso una serie di manifesti sparsi per Londra, che indicano ai passanti la posizione dei marciapiedi “segnalati” e ribadiscono l’importanza di fare attenzione a cambiamenti fisici insoliti. Con questa scelta, gli ideatori hanno puntato a creare un’esperienza che stimoli una riflessione immediata e personale.

Questo approccio visivo e interattivo ha l’obiettivo di rendere la consapevolezza del cancro al seno parte integrante del quotidiano, stimolando così una più ampia partecipazione all’autopalpazione. Gli organizzatori sperano che questi segnali visivi possano influenzare positivamente le abitudini delle persone, ricordando quanto sia importante eseguire controlli regolari.

In un mese dedicato alla consapevolezza sul cancro al seno, “Unexpected Lumps” invita tutti a prestare attenzione a sé stessi in modo immediato, trasformando ogni irregolarità in un messaggio di prevenzione che può salvare vite.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: LinkedIn

Ti potrebbe interessare anche: