Dormi con il mascara waterproof? Ti spiego perché non lo dovresti fare: è pericolosissimo!

Dormire con il mascara waterproof può essere rischioso per la salute degli occhi con l’accumulo di residui di mascara sotto le palpebre che può portare a gravi condizioni oculari

Dormire con il mascara waterproof potrebbe comportare seri rischi per la salute degli occhi, secondo la dottoressa Gurleen Dhanoa, un oculista che ha condiviso un avvertimento su TikTok e Instagram. La dottoressa ha spiegato che non rimuovere adeguatamente questo tipo di trucco prima di andare a letto può portare a spiacevoli effetti collaterali, come l’accumulo di residui di mascara sotto le palpebre.

Questo accumulo può trasformarsi in depositi duri che graffiano la superficie oculare, causando irritazioni o infezioni. L’avvertimento della dottoressa Dhanoa si basa su un caso documentato in cui una donna australiana di 50 anni ha sviluppato una grave condizione oculare dopo anni di uso eccessivo di mascara senza una corretta rimozione.

La donna, infatti, aveva accumulato depositi di mascara sotto le palpebre, provocando graffi sui bulbi oculari e sviluppando una congiuntivite follicolare, un’infezione della mucosa che ricopre gli occhi e le palpebre. Questo tipo di condizione è rara, ma può essere aggravata dall’uso di mascara waterproof, notoriamente più difficile da rimuovere rispetto ai prodotti resistenti all’acqua.

Fondamentale rimuovere il trucco

La dottoressa Rebecca Taylor, portavoce clinica dell’American Academy of Ophthalmology (AAO), ha ribadito l’importanza di mantenere le ciglia pulite. Le ciglia fungono da barriera naturale contro polvere e detriti, e se i follicoli piliferi o le ghiandole sebacee che le nutrono vengono ostruiti da residui di trucco, possono insorgere problemi come infezioni batteriche o virali, tra cui la congiuntivite.

Gli esperti consigliano di utilizzare mascara resistenti all’acqua piuttosto che quelli waterproof e, soprattutto, di rimuovere accuratamente il trucco ogni sera prima di andare a letto. Questo semplice gesto può prevenire complicazioni oculari e mantenere gli occhi sani e protetti. Nonostante la praticità e la durata del mascara waterproof, è fondamentale dare priorità alla salute oculare e assicurarsi che le ciglia siano sempre ben pulite e libere da residui.

