Nessuno lo sa, ma questi dentifrici puoi detrarli fiscalmente nel 730 (e puoi trovarli anche al supermercato)

Sai che alcuni dentifrici sono detraibili fiscalmente? Ci rivela una lista di prodotti che si possono "scaricare" l'igienista dentale Katia Canafoglia

Mantenere una buona igiene orale non solo aiuta a prevenire carie e gengiviti, ma contribuisce anche a migliorare la qualità della vita in generale, riducendo il rischio di infezioni, infiammazioni e problemi sistemici legati alla salute della bocca.

Considerato questo, la scelta del giusto dentifricio diventa cruciale e in commercio ci sono tanti prodotti con caratteristiche diverse che offrono benefici specifici in grado di soddisfare esigenze particolari, come la sensibilità dentale o la protezione gengivale.

Quello che probabilmente non sapete è che esistono dei dentifrici che sono detraibili fiscalmente. A svelarlo (o ricordarlo), è un’igienista dentale, Katia Canafoglia, su Instagram dove ha condiviso una lista di dentifrici che appunto si possono “scaricare”.

Di quali dentrifrici si tratta?

Lista dei dentifrici detraibili fiscalmente

Ecco la lista dei dentifrici che si possono detrarre, segnalata dall’igienista Katia:

Colluttorio Ialozon Blu con Olio Ozonizzato

Meridol – Colluttorio Trattamento Intensivo

Elmex Sensitive Professional – Sollievo dal Dolore

Elmex Gel Dentale

BioRepair Plus – Denti Sensibili

BioRepair Plus – Total Protection

BioRepair – Pro White

BioRepair – Parodontgel

Ma questi probabilmente sono solo alcuni, controllate sul vostro dentifricio se si tratta di un dispositivo medico, in quel caso si potrà detrarre.

Ovviamente, per poterli “scaricare” è necessario presentare la tessera sanitaria al momento dell’acquisto in farmacia (considerate che si trovano anche nelle farmacie online che consentono di inserire il codice fiscale per la detrazione).

