Perché in Danimarca c’è una corsa all’acquisto di pasticche di iodio contro le radiazioni (e potrebbero essere pericolose)

Dopo che una nota dell’Agenzia danese ha pubblicato alcuni consigli su come proteggersi da un’emergenza nucleare, tutti sono corsi ad acquistare pasticche di iodio

In Danimarca si è verificata una corsa all’acquisto di pasticche di iodio, farmaci noti per il loro potenziale effetto protettivo contro le radiazioni in caso di emergenza nucleare. Lo iodio può ridurre gli effetti negativi delle radiazioni sulla tiroide, un organo particolarmente vulnerabile che può sviluppare tumori e malformazioni dopo l’esposizione a radiazioni elevate.

Il recente aumento della domanda di queste pasticche è stato scatenato da una nota dell’Agenzia nazionale danese per la gestione delle emergenze. L’agenzia ha pubblicato una serie di consigli su come proteggersi in caso di emergenza nucleare e questo ha indotto i cittadini a percepire un aumento del rischio nucleare.

La fiducia nella trasparenza delle istituzioni ha portato molte persone ad agire rapidamente, cercando di proteggersi in anticipo. Tuttavia gli esperti mettono in guardia contro l’uso indiscriminato dello iodio.

Kresten Breddam, responsabile dell’unità per la radioprotezione presso l’Autorità sanitaria danese, ha spiegato alla radio-televisione pubblica “DR” che l’efficacia delle pasticche di ioduro di potassio diminuisce significativamente oltre i 40 anni.

Ciò che conta in caso di incidente è rimanere in casa

Breddam ha sottolineato che il consiglio più importante, in caso di incidente, è quello di rimanere in casa. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sconsiglia l’assunzione di compresse di iodio per le persone sopra i 40 anni, poiché non è stata trovata alcuna connessione tra l’esposizione allo iodio radioattivo e il cancro alla tiroide in questa fascia di età.

Per chi è più giovane, invece, il consiglio è di portare sempre con sé le pasticche di iodio, pronte per essere assunte non appena le autorità emettono un allarme. La reazione della popolazione danese evidenzia la preoccupazione crescente riguardo alle potenziali emergenze nucleari.

In un contesto globale sempre più instabile, l’attenzione alla sicurezza nucleare è diventata una priorità. Se dunque l’acquisto di pasticche di iodio può sembrare una misura prudente, è fondamentale seguire le raccomandazioni degli esperti per evitare un uso improprio.

