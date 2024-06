Non metterai più scarpe tipo Crocs quando usi le scale mobili dopo aver visto questo video

Le scarpe Crocs possono diventare molto pericolose sulle scale mobili dato che possono appiccicarsi al pavimento, incastrarsi nel meccanismo e venire risucchiate

Le scarpe Crocs sono molto amate e usate, ma sono davvero sicure? Recenti incidenti hanno messo in luce i rischi associati all’uso delle Crocs sulle scale mobili. Questo tipo di calzature, confortevoli e pratiche, sono pericolose proprio per le loro caratteristiche, come la morbidezza e i fori, che possono diventare una vera e propria trappola in alcune situazioni.

I media americani hanno segnalato una serie di incidenti che coinvolgono le Crocs, in particolare sui lati delle scale mobili, dove le scarpe possono facilmente incastrarsi. La situazione è stata considerata così seria che Disney World ha deciso di vietare l’uso delle Crocs sulle scale mobili all’interno del parco a seguito di una serie di incidenti.

Una scelta che riflette una crescente consapevolezza del potenziale pericolo rappresentato da queste scarpe in certi ambienti. Non per niente in molti centri commerciali o metropolitane c’è il divieto di salire sulle scale mobili con questo modello di scarpa che, soprattutto con il caldo, rischia di appiccicarsi al pavimento e venire poi divorato dall’ingranaggio.

Il caso di una bambina che ha rischiato grosso

Un caso particolarmente emblematico di questo pericolo è quello riportato da una madre, con la figlia che si è vista venire risucchiate le Crocs che aveva ai piedi da una scala mobile. L’incidente ha provocato non solo grande timore ma anche una mobilitazione sui social media con il post (ora rimosso) che ha fatto il giro del web facendo partire un appello alla cautela nell’uso delle scale mobili con queste scarpe.

Molti genitori hanno condiviso esperienze simili, avvertendo altri dell’incompatibilità tra queste scarpe e le scale mobili. Le discussioni su forum e social network sottolineano la necessità di maggiore consapevolezza e precauzione quando si indossano le Crocs in prossimità di scale mobili.

Di recente, poi, un altro video diventato virale mostra le fasi successive all’ennesimo incastro nelle scale mobili, con alcune persone impegnate a togliere dal meccanismo la plastica ormai sciolta. Insomma, incidenti del genere sono sempre più frequenti e tanti stanno riflettendo sul fatto che potrebbe essere necessario riconsiderare il design per evitare che un giorno accada il peggio.

