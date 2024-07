Crema solare fai-da-te virale su TikTok, ma non provate a rifarla: per i dermatologi è pericolosissima

Una mamma influencer diffonde su TikTok la ricetta per preparare in casa la protezione solare (mettendo a repentaglio la propria salute)

Ci troviamo ancora una volta a parlare di assurdi trend su TikTok, che diffondono fake news mettono a repentaglio la salute dei moltissimi utenti che li seguono.

Parliamo di protezioni solari, una necessità inderogabile soprattutto adesso che è estate. Vi abbiamo già parlato del fenomeno del Suncare Skepticism, ovvero del trend che demonizza l’uso dei filtri solari.

In questo articolo vogliamo parlarvi della ricetta, ovviamente diventata virale, per preparare in casa la propria protezione solare, realizzata con ingredienti naturali come olio di cocco e burri naturali.

Nara Smith, mamma e modella, ha fatto del proprio canale TikTok il regno delle ricette e dei rimedi fai da te – dai cosmetici ai biscotti, dal pane al gelato, fino ad arrivare ora anche alla protezione solare fatta in casa.

In un recente video, che condividiamo qui sotto, Nara ha spiegato che la sua famiglia era rimasta a corto di protezione solare e così ha pensato bene di prepararla in casa.

Olio di cocco, cera d’api, burro di karité, burro di cacao e olio di jojoba sono stati sciolti a bagnomaria in una ciotola di vetro; a questi è stata aggiunta poi polvere di ossido di zinco; infine, la mistura ottenuta è stata trasferita in un barattolino e messa a rassodare in frigo.

Nonostante le rassicurazioni sulla sua efficacia, questa “protezione solare” è inutile e pericolosa, e gli esperti invitano gli utenti curiosi di non provarla a casa.

Oltre a non essere efficace al 100% nel bloccare i raggi UV, l’amatorialità della preparazione non fornisce una chiara indicazione del fattore di protezione SPF (30, 50 o 50+) – e questo vuol dire non avere una percezione effettiva del rischio a cui ci si espone.

Addirittura, alcuni degli ingredienti usati dall’influencer per la preparazione del suo filtro solare potrebbero avere un effetto contrario a quello protettivo, e peggiorare eritemi e scottature.

L’olio di cocco e l’olio di jojoba possono attirare il sole e possono effettivamente causare ustioni; cera d’api, burro di karité e burro di cacao sono certamente sostanze emollienti e idratanti, ma non hanno alcuna efficacia nella protezione dal sole.

Quindi, il consiglio degli esperti a cui ci uniamo anche noi è diffidare dalle ricette fai da te che si trovano sui social e affidarsi solo ed esclusivamente ai prodotti in vendita nei supermercati o nelle farmacie.

Ecco qualche consiglio di acquisto sulla scorta dei test più recenti:

Fonte: TikTok

