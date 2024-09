Così il lockdown per il COVID ha fatto invecchiare più rapidamente il cervello dei nostri figli, lo studio sugli adolescenti fa riflettere

La pandemia e i lockdown hanno accelerato il processo di maturazione del cervello degli adolescenti, che - nel periodo Covid-19 - è "invecchiato" di 4,2 anni nelle femmine e di 1,4 anni nei maschi

Durante la pandemia da COVID-19, i Governi di tutto il mondo hanno attuato misure restrittive, come l’obbligo di rimanere a casa e la chiusura delle scuole, per mitigare la diffusione della malattia. Ma quella interruzione della routine quotidiana e delle attività sociali ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale degli adolescenti.

L’adolescenza è già di per sé caratterizzata da drammatici cambiamenti nello sviluppo emotivo, comportamentale e sociale ed è anche il momento in cui si sviluppano un senso di identità personale, fiducia in se stessi e autocontrollo. La pandemia ha ridotto tutto ciò, portando al minimo l’interazione sociale per gli adolescenti e aumentando stati di ansia, depressione e stress, soprattutto tra le ragazze.

Una nuova ricerca dell’Università di Washington ha ora confermato come la pandemia abbia provocato una “maturazione cerebrale” insolitamente accelerata negli adolescenti: se misurata in termini di numero di anni di sviluppo cerebrale, l’accelerazione media è stata di 4,2 anni nelle femmine e di 1,4 anni nei maschi.

Di pari passo con la pandemia, quindi, si sono verificati numerosi cambiamenti nella struttura del cervello, a partire proprio dall’assottigliamento della corteccia cerebrale, lo strato esterno di tessuto nel cervello (la maturazione cerebrale è misurata dallo spessore della corteccia cerebrale).

Lo studio

Pensiamo alla pandemia di COVID-19 come a una crisi sanitaria – spiega Patricia Kuhl, autrice senior e co-direttrice dell’UW Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS) – ma sappiamo che ha prodotto altri profondi cambiamenti nelle nostre vite, soprattutto per gli adolescenti.

La ricerca dell’UW è iniziata nel 2018 come studio longitudinale su 160 adolescenti tra i 9 e i 17 anni, con l’obiettivo originale di valutare i cambiamenti nella struttura cerebrale durante l’adolescenza tipica. Il ritorno della coorte era previsto per il 2020, ma la pandemia ha ritardato la ripetizione dei test fino al 2021. A quel punto, l’intento originale di studiare lo sviluppo tipico degli adolescenti non era più praticabile.

Una volta che la pandemia era in corso, abbiamo iniziato a pensare a quali misure cerebrali ci avrebbero permesso di stimare ciò che il blocco della pandemia aveva fatto al cervello – ha detto Neva Corrigan, autrice principale dello studio. Cosa significava per i nostri adolescenti essere a casa piuttosto che nei loro gruppi sociali, non a scuola, senza fare sport, senza uscire?

La ricerca dell’Institute for Learning & Brain Sciences dell’Università di Washington ha in buona sostanza scoperto che i blocchi imposti per arginare la pandemia di COVID-19 hanno provocato una maturazione cerebrale insolitamente accelerata negli adolescenti. Questa maturazione era più pronunciata nelle femmine, come si vede a sinistra nella figura:

Utilizzando i dati originali del 2018, i ricercatori hanno creato un modello di assottigliamento corticale previsto durante l’adolescenza. Hanno poi riesaminato il cervello degli adolescenti, oltre l’80% dei quali è tornato per la seconda serie di misurazioni. In quel caso, il cervello degli adolescenti ha mostrato un effetto generale di assottigliamento accelerato durante l’adolescenza, ma questo era molto più pronunciato nelle femmine. Gli effetti dell’assottigliamento corticale nelle femmine sono stati osservati in tutto il cervello, in tutti i lobi e in entrambi gli emisferi. Nei maschi, gli effetti sono stati osservati solo nella corteccia visiva.

L’impatto maggiore sui cervelli femminili rispetto ai cervelli maschili potrebbe essere dovuto alle differenze nell’importanza dell’interazione sociale per le ragazze rispetto ai ragazzi, ha detto Kuhl. Le adolescenti spesso fanno più affidamento sulle relazioni con altre ragazze, dando priorità alla capacità di riunirsi, parlare tra loro e condividere sentimenti. I ragazzi tendono a riunirsi per l’attività fisica. È possibile che ci possa essere una ripresa. D’altra parte, è anche possibile immaginare che la maturazione del cervello rimarrà accelerata in questi adolescenti.

Nelle popolazioni più anziane, le misure della funzione cognitiva del cervello, come la velocità di elaborazione e la capacità di completare compiti tipici, sono correlate a quanto la corteccia cerebrale si è assottigliata. Questo tipo di dati non è ancora disponibile per gli adolescenti, ha detto Kuhl, ma potrebbe essere la direzione in cui si dirige la ricerca futura.

La pandemia ha fornito un banco di prova per la fragilità del cervello degli adolescenti – conclude lo studi, La nostra ricerca introduce una nuova serie di domande su cosa significhi accelerare il processo di invecchiamento nel cervello. Tutte le migliori ricerche sollevano nuove e profonde domande, e penso che sia quello che abbiamo fatto qui.

