Cosa succede al tuo corpo se fumi sigaretti e svapi e-cig contemporaneamente?

Secondo un nuovo studio, fumare e svapare insieme può aumentare di 4 volte il rischio di tumore al polmone

Smettere di fumare? Per la stragrande maggioranza delle persone una vera impresa, che spesso si traduce nell’alternativa nemmeno tanto salutare delle sigarette elettroniche. Un rimedio che non sempre, infatti, si rivela utile, anche e soprattutto se accanto alle e-cig si comincia poi di nuovo a fumare le sigarette tradizionali.

Un mix letale che potrebbe costarci caro. Anzi: per la prima volta uno studio fornisce la prova che il fumo in combinazione con lo svapo aumenti il rischio di cancro rispetto al solo fumo classico.

I ricercatori della Ohio State University, per una ricerca pubblicata sul Journal of Oncology Research and Therapy, hanno di fatto analizzato le abitudini di fumo di quasi 5mila adulti residenti a Columbus, in Ohio, con una diagnosi di tumore al polmone, confrontandole con quelle di un gruppo di controllo di 27mila adulti sani, paragonabile per composizione demografica, per sesso ed etnia.

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato il fumo di sigaretta e l’uso di sigarette elettroniche in 4.975 persone con cancro ai polmoni rispetto a un gruppo di controllo di 27.294 persone senza cancro. Tutti i soggetti dello studio provenivano dalla stessa posizione geografica (trattati a Columbus, Ohio) e avevano la stessa distribuzione di età, sesso e razza.

Dai risultati è emerso che lo svapo combinato con il fumo di sigaretta era otto volte più comune nelle persone con cancro ai polmoni rispetto al gruppo di controllo di persone senza cancro ai polmoni. Inoltre, i dati hanno mostrato che il rischio di sviluppare il cancro ai polmoni era quattro volte più alto tra le persone che combinavano svapo e fumo rispetto a quelle che fumavano “soltanto”.

I nostri risultati forniscono la prima prova che il fumo in combinazione con lo svapo aumenta significativamente il rischio di cancro ai polmoni rispetto al solo fumo. La maggior parte delle persone sa che il fumo di tabacco contiene sostanze chimiche cancerogene ma, nel complesso, c’è meno conoscenza sulle sostanze chimiche che vengono inalate attraverso i vapori di svapo, ha concluso Randall Harris, MD, PhD, autore corrispondente dello studio e professore di epidemiologia presso il College of Public Health all’Ohio State University.

