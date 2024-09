Cosa scegli tra sport o mangiare un gelato? La risposta è in questo ormone nel tuo cervello

Scegliere tra fare sport e mangiare un gelato potrebbe essere una questione di ormoni rilasciati nel cervello: nello specifico, l’ormone responsabile di questa scelta potrebbe essere l’orexina, scoperta solo 25 anni fa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Quante volte ti è capitato di prepararti mentalmente per andare a fare attività fisica per poi all’ultimo decidere di andare a farti un aperitivo? Ti sei mai chiesto come mai ci sono persone che riescono ad essere costanti con lo sport, mentre altre si lasciano tentare dal cibo preferendolo ad una corsetta?

Gli scienziati dell’ETH di Zurigo, il Politecnico federale, si sono posti queste domande e potrebbero aver trovato anche le risposte.

Sport o cibo, il potere della scelta

Ti trovi di fronte ad una scelta: sport o cibo. Cosa scegli?

Questa scelta dipende da come funziona il tuo cervello, ecco perché ci sono persone che davanti alla possibilità di un gelato, riescono comunque a scegliere di fare sport, mentre per altre persone è l’esatto contrario.

Gli ormoni del cervello nel processo decisionale: l’orexina

Il segreto della scelta tra sport e cibo potrebbe essere l’orexina.

Ma cosa è?

Il nostro cervello rilascia una serie di ormoni che nel corso del tempo gli scienziati sono riusciti ad identificare e studiare, come la serotonina, l’ormone della felicità, o la dopamina, che ci aiuta a scegliere cosa fare o non fare. Ma non sappiamo cosa si spinge a preferire lo sport rispetto al cibo.

La risposta potrebbe essere l’orexina, scoperta solo 25 anni fa.

Lo studio sull’orexina

Gli scienziati hanno effettuato test in laboratorio sui topi e hanno visto che quelli a cui veniva “disattivata” la produzione di orexina preferivano sempre mangiare, al contrario sceglievano di correre.

Secondo gli esperti anche nell’essere umano l’orexina potrebbe essere l’ormone che ci spinge a fare più attività fisica.

“Ciò significa che il ruolo principale del sistema orexina non è quello di controllare quanto i topi si muovono o quanto mangiano”, spiega Denis Burdakov, professore di neuroscienze all’ETH di Zurigo. “Piuttosto, l’orexina sembra fondamentale per prendere la decisione tra l’uno e l’altro, quando entrambe le opzioni sono disponibili”.

Orexina, per cosa la usiamo attualmente

Sappiamo che una persona su 2000 ha un sistema di rilascio dell’orexina limitato e soffre di narcolessia, un disturbo del sonno, e attualmente vengono utilizzati farmaci che bloccano l’orexina dalle persone che soffrono di insonnia.

E tu tra sport e un gelato, cosa scegli?

Fonte: ETH Zurich

