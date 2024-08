Che cos’è questa tendenza di mettere delle gocce di miele negli occhi? Gli effetti pericolosi del nuovo trend di TikTok

La tendenza del collirio al miele su TikTok costituisce un pericoloso fenomeno virale: vediamo di cosa si tratta

Negli ultimi tempi, TikTok ha visto emergere una nuova tendenza legata al benessere degli occhi, che ha sollevato non poche preoccupazioni tra gli esperti. Alcuni utenti della piattaforma promuovono l’uso di miele grezzo, in particolare del cosiddetto “miele di Jimerito”, come rimedio per una serie di problemi oculari, promettendo benefici che vanno dalla riduzione dei corpi mobili (le fastidiose ombre che possono interferire con la vista) fino alla guarigione di patologie serie come glaucoma e cataratta.

Cosa c’è dietro al collirio al miele

Il miele di Jimerito, venduto a prezzi esorbitanti che possono raggiungere anche gli 80 dollari a bottiglia, viene raccolto da api senza pungiglione e viene decantato per le sue presunte proprietà benefiche per gli occhi. I sostenitori di questa pratica affermano che il miele contiene trealosio, una molecola di glucosio che aiuterebbe le cellule oculari a mantenere l’idratazione, alleviando così la secchezza oculare, disturbo caratterizzato da un’insufficiente produzione di lacrime o da un’evaporazione troppo rapida delle stesse, che provoca spesso fastidi e irritazioni che possono compromettere la qualità della vita.

Secondo i sostenitori, il miele grezzo di Jimerito, ricco di flavonoidi e aminoacidi, proteggerebbe gli occhi dallo stress ossidativo e contribuirebbe alla riparazione dei tessuti danneggiati. Alcuni utenti, nei loro video, sostengono addirittura che una piccola goccia di questo miele applicata direttamente negli occhi possa stimolare i dotti lacrimali, aiutando a eliminare il muco e migliorare la visione. Tuttavia, le testimonianze non sembrano considerare il dolore che accompagna l’applicazione di questo rimedio, come dimostrano molti video che mostrano utenti in lacrime e visibilmente sofferenti.

L’esperienza diretta degli utenti: dolore e sofferenza

Tra i video che circolano su TikTok, uno in particolare mostra una donna che, dopo aver applicato il miele sugli occhi, urla di dolore. L’erborista che ha condiviso il video sottolinea che il miele può “schiarire la vista”, “aumentare il raggio visivo” e persino “correggere il ronzio alle orecchie”, ignorando del tutto il palese disagio provato dalla donna.

In un altro video, una giovane racconta di aver scoperto il collirio al miele durante una cerimonia di ayahuasca, una sostanza psichedelica utilizzata in alcuni rituali sciamanici. Nonostante il dolore evidente e le lacrime che le rigano il volto dopo l’applicazione, la ragazza afferma che tutto le sembra più nitido e promette di continuare a usare il miele per i suoi occhi.

I video appena mostrati riflettono una comprensione superficiale e spesso errata delle modalità di applicazione del miele di Jimerito. Le istruzioni di molti prodotti commercializzati a questo scopo consigliano infatti di sciogliere una goccia di miele in acqua calda per creare un lavaggio oculare, un metodo molto meno doloroso rispetto all’applicazione diretta e non diluita sugli occhi.

Gli esperti avvertono sui rischi

Come prevedibile, gli oculisti sono molto scettici riguardo questa tendenza. Bryony Allen, optometrista presso la catena di ottica britannica Specsavers, ha espresso forti preoccupazioni al riguardo. Secondo Allen, le mosche volanti, la cataratta e il glaucoma sono condizioni che coinvolgono le parti interne dell’occhio, mentre la maggior parte dei colliri non è in grado di penetrare nella cornea o nella congiuntiva, le strutture esterne che proteggono l’occhio. Anche se alcune ricerche suggeriscono che il miele potrebbe avere proprietà antinfiammatorie utili per trattare la congiuntivite e la secchezza oculare, i potenziali benefici sono superati dai rischi, tra cui bruciore e rossore.

Allen sottolinea l’importanza di consultare un medico in caso di problemi oculari, piuttosto che affidarsi a rimedi non provati e potenzialmente dannosi promossi sui social media. La professionalità e la competenza degli operatori sanitari sono essenziali per garantire che i trattamenti siano sicuri ed efficaci, specialmente quando si tratta di un organo delicato come l’occhio.

Tra rischi e disinformazione

La diffusione del collirio al miele su TikTok è un esempio lampante di come i social media possano contribuire alla disinformazione e alla promozione di pratiche rischiose. Il desiderio di trovare soluzioni naturali e alternative ai trattamenti tradizionali può portare a scelte sbagliate, soprattutto quando queste sono basate su affermazioni non scientifiche e prive di fondamento. Mentre l’idea di utilizzare il miele, un prodotto naturale e dalle riconosciute proprietà terapeutiche, può sembrare affascinante, è fondamentale comprendere i limiti e i potenziali pericoli di tali approcci.

Il dolore provato da molti utenti che hanno applicato il miele sugli occhi è un segnale chiaro che questa pratica non è priva di rischi. Inoltre, l’assenza di evidenze scientifiche solide a supporto dell’efficacia del miele nel trattamento di condizioni oculari serie come il glaucoma o la cataratta rende questa tendenza ancora più preoccupante.

