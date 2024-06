Al via una campagna di screening gratuiti della pelle: le date e dove farà tappa l’Ambulatorio dermatologico mobile  

Un Ambulatorio dermatologico mobile girerà l’Italia per effettuare screening gratuiti della pelle e promuovere la prevenzione e l’educazione alla protezione solare

A partire dal 9 giugno 2024, prende il via la sesta edizione del progetto “Protezione a un nuovo livello” di Nivea Sun in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI). Questa iniziativa, di grande rilevanza sociale e sanitaria, prevede l’attivazione di un Ambulatorio dermatologico mobile che attraverserà l’Italia per effettuare screening gratuiti della pelle, promuovendo la prevenzione e l’educazione alla protezione solare.

La prima tappa sarà a Milano, dove i cittadini potranno usufruire di visite dermatologiche gratuite. Questo tour, composto da nove tappe, offrirà la possibilità di verificare lo stato di salute della propria pelle, un’iniziativa fondamentale considerando che l’incidenza dei melanomi cutanei è in costante aumento. Negli ultimi cinque anni, in Italia, i decessi attribuiti a melanoma cutaneo sono stati 4.000 nei maschi e oltre 3.000 nelle femmine, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Anna Grassano, General Manager di Beiersdorf Southern Europe, ha sottolineato l’importanza di questa campagna, che mira a sensibilizzare la popolazione sull’uso corretto della protezione solare. Nonostante l’Italia abbia un basso tasso di penetrazione della categoria solare (28% secondo Nielsen Consumer Panel 2023), l’educazione e la prevenzione possono fare la differenza nella lotta contro i tumori della pelle.

Quali saranno i luoghi toccati

Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha fatto sapere che la campagna di sensibilizzazione e prevenzione realizzata con Beiersdorf si inserisce nell’alveo delle iniziative e dei progetti che la CRI, attraverso i Comitati territoriali, mette in campo ogni anno allo scopo di educare la popolazione e favorire l’adozione di stili di vita sani.

Il progetto “Protezione a un nuovo livello” non si limita agli screening: è previsto anche un ampio lavoro di diffusione di materiale informativo, che permetterà ai volontari della CRI di raggiungere un vasto pubblico, inclusi molti giovani. L’iniziativa ha coinvolto anche le scuole primarie e secondarie di primo grado, sensibilizzando gli studenti sull’importanza della protezione della pelle attraverso attività ludico-didattiche e distribuzione di gadget.

Con il tour di screening gratuiti, si spera di incrementare la consapevolezza e l’adozione di comportamenti protettivi contro i danni causati dall’esposizione ai raggi UVA e UVB. Di seguito vi lasciamo le date del tour italiano dell’Ambulatorio dermatologico mobile, nel quale saranno effettuati screening gratuiti della pelle. Maggiori informazioni disponibili qui:

9 giugno : Lombardia – Milano , Via Lucia Beltrami

: Lombardia – , Via Lucia Beltrami 16 giugno : Liguria – La Spezia , Passeggiata Morin

: Liguria – , Passeggiata Morin 29 giugno : Piemonte – Rivoli (TO), parco acquatico Acquajoy, Viale Colli 107/A

: Piemonte – (TO), parco acquatico Acquajoy, Viale Colli 107/A 7 luglio : Lazio – Sabatino , Viale Reginaldo Belloni, Anguillara

: Lazio – , Viale Reginaldo Belloni, Anguillara 14 luglio : Campania – Napoli , Rotonda Diaz, Lungomare Caracciolo

: Campania – , Rotonda Diaz, Lungomare Caracciolo 21 luglio : Campania – Serre , stabilimento Made in Italy Beach, Via Francesco Mimbelli, Marina di Eboli (SA)

: Campania – , stabilimento Made in Italy Beach, Via Francesco Mimbelli, Marina di Eboli (SA) 28 luglio : Puglia – Molfetta , Lula Park – Via Saverio Nisio – Torre Gavetone

: Puglia – , Lula Park – Via Saverio Nisio – Torre Gavetone 4 agosto: Marche – Porto Potenza Picena, Lungomare Lepanto, Porto Recanat

