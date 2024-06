Bere olio di ricino per dimagrire: la nuova tendenza di TikTok che causa “diarrea esplosiva” (e non solo)

Pur di dimagrire, molte persone sono disposte a qualsiasi cosa - anche a bere un olio potenzialmente pericoloso, provocandosi un'intossicazione: vi spieghiamo l'ultimo trend di TikTok, che suggerisce il consumo di olio di ricino

Ci troviamo, ancora una volta, a raccontarvi di assurdi e pericolosi trend che spopolano sui social media e che attirano l’attenzione di moltissimi utenti (inconsapevoli dei rischi a cui si espongono).

Parliamo stavolta dell’olio di ricino, un prodotto naturale da secoli utilizzato nella cosmesi naturale per le sue proprietà nutritive utili per pelle e capelli, ma che risulta essere molto pericoloso se ingerito.

I semi di ricino da cui si estrae l’olio, infatti, contengono una tossina chiamata ricina, che è altamente velenosa. Anche una piccola quantità di ricina può portare a un vero e proprio avvelenamento, con sintomi quali:

Ma non solo: l’olio di ricino può interagire con alcuni farmaci, tra cui anticoagulanti, farmaci anticonvulsivanti e chemioterapici – un altro buon motivo per non assumerlo con leggerezza, come proposto invece dai video su TikTok.

Il “consiglio” di TikTok

Nonostante la reale pericolosità legata all’assunzione dell’olio di ricino, molti utenti di TikTok lo consigliano come prodotto per dimagrire e “disintossicare l’intestino” – proprio perché provoca una fortissima diarrea.

Viene suggerito un vero e proprio trattamento depurativo e disintossicante a base di olio di ricino, che prevede l’ingestione di questo prodotto al mattino, a stomaco vuoto, attendendo che si presenti poi il bisogno di correre in bagno.

In realtà, come abbiamo detto, l’evacuazione stimolata dall’olio di ricino è tutt’altro che sana. Una volta ingerito, l’olio di ricino attiva i recettori delle prostaglandine, portando a rapide contrazioni che spingono rapidamente il contenuto attraverso l’intestino tenue senza dargli il tempo di formare feci solide.

In pratica, l’olio di ricino inibisce l’assorbimento dei liquidi nell’intestino e provoca movimenti intestinali accelerati – che probabilmente si traducono in disidratazione, carenze nutrizionali e squilibrio elettrolitico.

Anche se decenni fa l’olio di ricino veniva utilizzato come lassativo naturale e consigliato anche dai medici, oggi non è più così: esistono lassativi più sicuri ed efficaci, oltre a sistemi di depurazione dell’organismo che non prevedano una “diarrea esplosiva” e incontrollabile.

Quindi, come anche in altri casi, meglio diffidare dei rimedi “fai da te” proposti sui social da persone non competenti in materia, e affidarsi sempre al parere di un esperto per qualsiasi problema.

