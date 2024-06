Attenzione! L’uso prolungato di questi comuni farmaci contro il bruciore aumenterebbe il rischio di cancro allo stomaco

L'uso per un anno e per tre anni di farmaci per il bruciore di stomaco è stato associato a un aumento del rischio di cancro allo stomaco rispettivamente di 1,5 e 2,4 volte.

Gli inibitori della pompa protonica sono farmaci potenti che riducono l’acidità di stomaco. Funzionano legandosi in modo irreversibile alle pompe protoniche, proteine ​​dello stomaco che rilasciano protoni, un componente dell’acido gastrico. Questa azione impedisce la secrezione di protoni.

Gli IPP sono comunemente prescritti per trattare il reflusso acido, che si verifica quando l’acido nello stomaco risale l’esofago, causando bruciore di stomaco. Gli IPP sono anche usati per trattare la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD), una forma più cronica di reflusso acido, nonché le ulcere gastriche e intestinali.

Ma questi popolari farmaci sono collegati al cancro allo stomaco, secondo un nuovo studio. La revisione indica, infatti, che l’uso prolungato di IPP – superiore a tre mesi – è significativamente associato a un rischio elevato di cancro, mentre l’uso a breve termine sembra comportare un rischio comparativamente inferiore.

Alcuni IPP sono farmaci da banco, come omeprazolo (Prilosec), esomeprazolo (Nexium) e lansoprazolo (Prevacid).

Aumento del rischio di cancro allo stomaco e polipi

Gli autori hanno esaminato diversi articoli che indagavano sul legame tra l’uso dei PPI e il rischio di cancro e hanno trovato un collegamento tra l’uso dei PPI e il cancro allo stomaco e i polipi.

Uno degli studi ha valutato i dati di circa 2.400 documenti e ha scoperto che l’uso a lungo termine per un anno e tre anni era associato rispettivamente ad aumenti di 1,5 e 2,4 volte del rischio di cancro allo stomaco.

Sebbene uno studio condotto su donne abbia rilevato che l’uso di IPP era associato a un ridotto rischio di cancro al seno, alle ovaie e al collo dell’utero, gli autori della revisione hanno messo in guardia contro l’uso concomitante di IPP nel trattamento del cancro, citando studi che hanno riscontrato esiti peggiori e un aumento del rischio di mortalità.

Diversi possibili meccanismi potrebbero spiegare come gli IPP potrebbero contribuire allo sviluppo del cancro.

Questi farmaci possono compromettere la salute del microbioma intestinale aumentando il pH del contenuto dello stomaco.

Ciò potrebbe potenzialmente alterare il microbioma intestinale, ridurre la diversità e l’abbondanza di batteri benefici e portare a infiammazioni gastrointestinali.

Gli IPP possono anche provocare ipergastrinemia. Poiché aumentano il pH dello stomaco, lo stomaco può aumentare la produzione di gastrina, un tipo di proteina nello stomaco.

Tuttavia, la gastrina stimola la crescita e l’attività di alcune cellule dello stomaco e maggiore è la concentrazione di gastrina, maggiore è l’attività e la proliferazione cellulare, e questo aumenta il rischio di cancro.

Oltre a questi meccanismi, gli IPP hanno anche un’ampia gamma di effetti collaterali. L’aumento del pH acido dello stomaco può portare a indigestione, carenze nutrizionali, proliferazione batterica e problemi intestinali. È anche collegato a infezioni da batteri come Helicobacter pylori e Clostridium difficile.

Secondo la revisione, l’uso di PPI è anche associato ad un aumento del rischio di demenza, fratture, osteoporosi e malattie epatiche e renali.

Alternative agli inibitori della pompa protonica

Le persone con GERD e indigestione possono sostituire gli IPP con alternative meno potenti, inclusi antiacidi e bloccanti H2.

Rispetto agli antiacidi e agli anti-H2, tradizionalmente utilizzati per alleviare il bruciore di stomaco, gli IPP si attivano più lentamente e durano molto più a lungo.

Gli antiacidi aumentano il pH dell’acido gastrico immediatamente dopo essere entrati nello stomaco e durano solo circa un’ora. Gli anti-H2 durano diverse ore, ma gli IPP possono richiedere fino a 12 ore per attivarsi e i loro effetti possono durare fino a tre giorni.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: MDPI

Ti potrebbe interessare: